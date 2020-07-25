Заразы не боится: Ольга Бузова приехала лечиться в соленой воде Ярового на Алтай

Телеведущая и артистка Ольга Бузова сообщила на своей странице в instagram, что приехала на отдых в Яровое. Звезда уверенна, что риск заражения в соленой воде знаменитого курорта отсутствует, а прогулки и купания способны подарить здоровье на год вперед.

Нередко можно услышать истории в Яровом, что после отдыха, дети и взрослые не болеют в течении всего следующего года. 🙏🏻 Именно за эти качества, туристы выбирают этот Российский курорт ! 💫

💡Воздух курорта богат бромом: прогулки по побережью озера полезны для стабилизации работы нервной системы и обладают выраженным антистрессовым действием, что мне сейчас так необходимо 😔

А ВООБЩЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ В СОЛЁНОЙ ВОДЕ БОЛЬШОГО ЯРОВОГО — ОТСУТСТВУЕТ СОВСЕМ! ✊🏻