24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Заразы не боится: Ольга Бузова приехала лечиться в соленой воде Ярового на Алтай

02:02 25.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
0

Вероятность заражения в соленой воде большого ярового — отсутствует совсем, считает Ольга.

Заразы не боится: Ольга Бузова приехала лечиться в соленой воде Ярового на Алтай
Записывает новые видео и песни в Яровом Ольга Бузова

Телеведущая и артистка Ольга Бузова сообщила на своей странице в instagram, что приехала на отдых в Яровое. Звезда уверенна, что риск заражения в соленой воде знаменитого курорта отсутствует, а прогулки и купания способны подарить здоровье на год вперед.

Нередко можно услышать истории в Яровом, что после отдыха, дети и взрослые не болеют в течении всего следующего года. 🙏🏻 Именно за эти качества, туристы выбирают этот Российский курорт ! 💫

💡Воздух курорта богат бромом: прогулки по побережью озера полезны для стабилизации работы нервной системы и обладают выраженным антистрессовым действием, что мне сейчас так необходимо 😔

А ВООБЩЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ В СОЛЁНОЙ ВОДЕ БОЛЬШОГО ЯРОВОГО — ОТСУТСТВУЕТ СОВСЕМ! ✊🏻

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поедете в Яровое этим летом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 обладателя тайных способностей по знаку зодиака. Они могут лечить и предвидеть будущее, будто Ванга
02:02 25-07-2020
3 обладателя тайных способностей по знаку зодиака. Они могут лечить и предвидеть будущее, будто Ванга
Заразы не боится: Ольга Бузова приехала лечиться в соленой воде Ярового на Алтай
02:02 25-07-2020
Заразы не боится: Ольга Бузова приехала лечиться в соленой воде Ярового на Алтай
Только у этих 7 знаков зодиака жизнь кардинально изменится в августе 2020. Узнай, грядут ли скорые перемены в твоей жизни!
01:37 25-07-2020
Только у этих 7 знаков зодиака жизнь кардинально изменится в августе 2020. Узнай, грядут ли скорые перемены в твоей жизни!
Роковой парад планет: Что случится с нами после июльского предвестника аппокалипсиса?
01:24 25-07-2020
Роковой парад планет: Что случится с нами после июльского предвестника аппокалипсиса?
Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить? 3
01:17 25-07-2020
Опасная магнитная буря наступит 28 июля. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?
Как понять, что муж изменяет: Основные признаки изменщика
01:17 25-07-2020
Как понять, что муж изменяет: Основные признаки изменщика
БердскСуд признал экстремистской статью о мусульманах дьякона РПЦ Олега Рыжкова из Бердска. Роскомнадзор должен конфисковать публикацию
23:02 24-07-2020
Суд признал экстремистской статью о мусульманах дьякона РПЦ Олега Рыжкова из Бердска. Роскомнадзор должен конфисковать публикацию
БердскПосле истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике минтруд Новосибирской области прибыл с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске 3
23:00 24-07-2020
После истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике минтруд Новосибирской области прибыл с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 87
22:49 24-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 529
22:45 24-07-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?