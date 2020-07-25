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Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области

18:17 25.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Смертельное ДТП произошло поздним вечером в пятницу у остановки общественного транспорта по пути в Каргат. Пострадавшая скончалась на месте.

Задавила насмерть лежавшую на дороге 15 летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области
Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП в Каргатском районе

В Каргатском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

23 июля в 23:12 37-летний житель Каргата, управляя автомобилем «Тойота Калдина», двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону Каргата. В пути следования на 6-м км, около остановки общественного транспорта «Набережное», он совершил наезд на 15-летнюю девочку, предположительно, лежавшую на проезжей части.

Несовершеннолетняя получила травмы несовместимые с жизнью, от которых она скончалась на месте. По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.

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От редакции

Почему лежала на дороге?

Аноним, 25 июля 2020 10:50
НВР:
Это уже неважно ребёнка уже нет бедная девочка и её родители а эта что задавила ослепла что ли
Т-Яна, 25 июля 2020 13:32
НВР: Сомневаюсь в том, что лежала; скорее всего шла по дороге, может переходила дорогу (возле остановки общественного транспорта). Очень жаль и девочку и родных!

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