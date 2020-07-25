Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло поздним вечером в пятницу у остановки общественного транспорта по пути в Каргат. Пострадавшая скончалась на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП в Каргатском районе

В Каргатском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

23 июля в 23:12 37-летний житель Каргата, управляя автомобилем «Тойота Калдина», двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону Каргата. В пути следования на 6-м км, около остановки общественного транспорта «Набережное», он совершил наезд на 15-летнюю девочку, предположительно, лежавшую на проезжей части.

Несовершеннолетняя получила травмы несовместимые с жизнью, от которых она скончалась на месте. По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.