Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области

В Каргатском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.
23 июля в 23:12 37-летний житель Каргата, управляя автомобилем «Тойота Калдина», двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону Каргата. В пути следования на 6-м км, около остановки общественного транспорта «Набережное», он совершил наезд на 15-летнюю девочку, предположительно, лежавшую на проезжей части.
Несовершеннолетняя получила травмы несовместимые с жизнью, от которых она скончалась на месте. По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.
Это уже неважно ребёнка уже нет бедная девочка и её родители а эта что задавила ослепла что ли