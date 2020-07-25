Убивать и грабить стали меньше в Новосибирской области. Хотя преступность растет

В 2020 году зарегистрировано более 4933 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Выявлено 1264 преступления экономической направленности.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подвели итоги работы за 1 полугодие 2020

24 июля 2020 года состоялось заседание Коллегии Главного управления МВД России по Новосибирской области, на котором были подведены итоги работы органов внутренних дел региона за 1 первое полугодие 2020 года. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В отчетном периоде в регионе зарегистрировано более 25 тысяч преступлений. При общем увеличении числа зарегистрированных преступлений на 1,4% в Новосибирской области отмечается снижение убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений.

Анализ структуры преступности показывает, что почти 68% всех зарегистрированных преступлений составляют противоправные деяния против собственности. При этом снизилось число краж из квартир граждан, в том числе – с незаконным проникновением в жилище, а также краж автотранспорта.

За отчетный период выявлено 213 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, более половины, из которых составляют мошенничества, 49 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Установлено 91 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 26 фактов незаконного изготовления оружия.

В общественных местах зарегистрировано 8386 преступлений. Отмечается снижение основных видов преступлений, совершаемых в общественных местах: тяжкой и особо тяжкой категории на 3,1%, на 22% сократилось количество краж, совершенных на улицах, в том числе автотранспорта на 19,7%.

В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории области зарегистрировано 1144 преступления. Из незаконного оборота изъято более 111 килограммов наркотиков, в том числе более 41 килограмма наркотических средств синтетического происхождения, свыше 63 килограммов марихуаны, 0,7 килограмма гашиша и около 5 килограммов героина.

В 2020 году зарегистрировано более 4933 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Выявлено 1264 преступления экономической направленности, более 70% из которых относится к категории тяжких и особо тяжких, 230 фактов присвоения или растраты.

При проведении оперативно–профилактических мероприятий по противодействию организации незаконной игорной деятельности проведены проверки 45 объектов, имеющих признаки осуществления незаконной игорной деятельности, в ходе которых изъято 382 единицы игрового оборудования. Возбуждено 2 уголовных дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

По итогам 1 полугодия 2020 года на территории Новосибирской области выявлено более 1 миллиона нарушений правил дорожного движения, из которых 84,5% (924950) зафиксированы комплексами автоматической фотофиксации правонарушений. В состоянии опьянения задержано 2224 водителя. На территории области зарегистрировано 979 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 112 и пострадало 1216 граждан.

В 1 полугодии 2020 года поставлено на миграционный учет более 87 тыс. иностранных граждан. Сотрудниками полиции выдворено в административном порядке за пределы Российской Федерации 132 иностранца, из них 88 — в форме принудительного перемещения через государственную границу. Депортировано 42 иностранных гражданина. Свыше 1 тысячи иностранным гражданам направлены представления о закрытии въезда. В отношении нарушителей миграционного законодательства возбуждено свыше 3820 дел об административных правонарушениях.