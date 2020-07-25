Кто ты по цветочному гороскопу: мимоза, мак или чертополох?

Характер человека описывается с помощью определенного цветка, который дает ему свою живительную, целебную силу и сопровождает его всю жизнь. В древнем гороскопе цветов год разделен на 36 частей, в каждой из которых соответствует свой цветок.

Гороскоп цветов еще называют кельтским

1 января – 10 января Горечавка желтая

Символ тепла и спокойствия. Некий налет таинственности, в основе которого, – скромность на грани застенчивости. Этот человек целеустремленный, умеет добиваться и достигать целей, последовательный, рассудительный. Много и упорно работает, способен сделать хорошую карьеру, трудоголик.

Избегает больших компаний, среди идеалов жизни на первое место у него выходит семья, ради которой этот человек способен на многое.

Сердечность, надежность и верность – основные черты характера, поэтому многие рады видеть его среди своих друзей.

11 января – 20 января Чертополох

Страдает от хронической нехватки внимания к себе, постоянно придумывает миссию для его привлечения. Много на себя берет, часто отказывается от задуманного, не доводит начатое до финала. Добрый, отзывчивый, несколько суетливый, но в целом, – прекрасный душевный человек, остро испытывающий потребность в участии и признании своих талантов.

Это исполнительный и ответственный работник, немного фантазер, склонен переоценивать свои возможности, надежный друг, верный семьянин. Ради близких людей может пойти на любые жертвы.

Такому человеку необходимо обратить внимание на свою нервную систему, поскольку возможны срывы из-за быстрой утомляемости и напряжения.

21 января – 31 января Бессмертник

Это спокойный, застенчивый человек, часто вызывает зависть своим изяществом и элегантной утонченностью. Энергичный, деятельный, берется сразу за несколько дел, редко доводя их до завершения. Щедрый, сердобольный, часто бессеребренник. Не чужд благотворительности. Тем не менее, следит за стилем в духе современных модных тенденций.

Непритязателен, довольствуется малым, скромный и аккуратный. Такой человек верит в свое жизненное кредо, четко следуя намеченному пути в отношениях.

Ему следует сохранять рассудительность, не подвергаться отчаянию, беречь нервную систему.

1 февраля – 10 февраля Омела

Среди женщин этого цветка много роковых красоток, способных легко вскружить голову. Эти люди легко относятся к жизни, скользя по поверхности, отличаясь легкостью взглядов и отношений. Это незаурядные разносторонние личности, способные очаровать с полуслова, с полувзгляда.

У них авантюрный склад ума, они игристы и пенисты, как шампанское, пользуются нескрываемым интересом противоположного пола.

Мужчины этого знака ценят уют, комфорт, здоровый образ жизни. Обладают часто спортивной фигурой, неотразимы, остроумны и привлекательны. В любви способны на жертвенность.

11 февраля – 19 февраля Красавка

Люди этого цветка способны дать отпор всякому, пытающемуся их разгадать с наскока. Они избегают скоропалительных решений и выводов. Обаятельные, рассудительные, с острым логическим мышлением.

Красавки могут договориться практически с любым человеком, имеют высокий уровень коммуникации, интеллекта, дружелюбия.

Люди этого знака умеют хранить свои и чужие тайны, ценят дружбу, с высокой степенью ответственности и серьезности относятся к созданию брака. Умеют хорошо зарабатывать, обращают внимание на мелочи. Вызывают доверие. Верные семьянины, прекрасные родители.

20 февраля – 29 февраля Мимоза

Люди этого знака мнительны, сдержаны, не уверены в себе, часто с заниженной самооценкой. Ответственные исполнители, работу выполняют качественно и вовремя. Люди – Мимозы склонны к жертвенности, трудоголики, испытывают сильные перегрузки нервной системы, уязвимы для стрессов и напряжения.

Мимозы из тех людей, которым трудовой коллектив заменяет семью. Испытывают резкие перемены, подъемы-спады настроения, часто смотрят на жизнь пессимистично, а для повышения жизненных ценностей им необходимо восхищение и признание.

В браке тайно терзаются ревностью. Мягкие родители, которыми, порой, пользуются повзрослевшие чада.

1 марта – 10 марта Мак

Люди этого знака чувствительны, стыдливы и осторожны. Отличаются болезненной восприимчивостью к критике и похвале. Люди – Маки опьяняют своей красотой. Притягивают к себе людей, наподобие магнита. Часто переоценивают свои возможности. Достижение успеха связано напрямую со степенью веры Мака в свой потенциал.

Среди Маков много лидеров, неординарных личностей, они авантюрны, умеют рисковать, отменные дипломаты и переговорщики.

К созданию семьи подходят исподволь, наслаждаясь процессом отбора. Часто с процессом затягивают из-за высоких требований к качествам супруги или супруга.

11 марта – 20 марта Лилия

Люди – Лилии славятся изяществом, утонченной красотой, изысканным вкусом и тягой к прекрасному. Часто их внешность обманчива. Болезненная хрупкость скрывает сильную личность, умеющую брать от жизни все. Лилии умеют быть счастливыми, отлично манипулируют другими людьми для достижения задуманного.

Хорошие бизнесмены и бизнес-леди. Внешне могут выглядеть легкомысленными и беспечными, что не является таковым в действительности.

Успешны в получении власти и денег, умеют входить в доверие. Мастера очаровывать. Ценят удобства и жизненные блага социальной лестницы.

21 марта – 31 марта Наперстянка

Люди цветка Наперстянка решительны, настойчивы и упорны. Обладают аналитическими способностями, с выраженными склонностями к техническим наукам. Изобретательны, у них отлично развито воображение. Находят выход из любой запутанной ситуации. Обладают уверенностью, выраженными лидерскими качествами, напором и вдохновением.

Эти люди способны повысить мотивацию любого коллектива, сплотить и повести вперед. Им сопутствует удача в бизнесе. Однако они испытывают сложности в создании семьи из-за излишней требовательности к качествам партнера.

Наперстянки критичные, но ответственные родители.

1 апреля – 10 апреля Магнолия

Люди цветка Магнолия отличаются повышенным честолюбием, стремлением занимать рейтинговые строчки в любом процессе. Немного поверхностны, могут пренебрегать мнением окружения, не признают никакого превосходства, весьма болезненно реагируют на критику.

Они чувствительны к восхищению, амбициозны и тщеславны. Из-за упрямства, порой, тяжело добиваются повышения по служебной лестнице.

Сладкоежки, особое предпочтение отдают меду. Не всегда точно разбираются в людях. Люди-Магнолии немного наивны и верят в доброе начало в человеке. В браке успешны, при условии взаимной любви, но не прощают измен.

11 апреля – 20 апреля Гортензия

Люди-Гортензии ценятся в коллективе, они веселые, дружелюбные, любят бурные застолья и танцы до упаду. Любят праздники, они гостеприимные и хлебосольные хозяева. Любят дарить подарки и радовать всех вокруг.

Они не постоянны, не обладают запасами терпения. У них много приятелей, с кем можно повеселиться, но в минуты, когда нужен дельный совет, им не к кому обратиться.

На фоне постоянных развлечений этим людям сложно создать крепкую семью. Тем не менее, зачастую, они рано вступают в брак, где страдают от взаимного непонимания. При разводе люди этого знака, как правило, напрочь забывают бывшую половинку, а порой, и детей.

21 апреля – 30 апреля Георгин

Георгины консервативны во многом. Это утонченные аристократы, с претензией на высокие чувства. Они плохо переносят неудачи, сильно огорчаются и долго собираются с духом, прежде чем опять сделать очередной шаг.

Фаталист Георгин верит в то, что случай определяет жизнь.

В браке они не готовы к компромиссам, поэтому часто испытывают сложности из-за стремления к самому лучшему. Многолетние проблемы накапливаются, и иногда только развод способен изменить жизнь людей этого знака в лучшую сторону.

1 мая – 10 мая Ландыш

Люди знака Ландыш наделены открытым и щедрым сердцем, поэтому часто испытывают разочарования. Продвигаются по службе, но подсиживаются коллегами, недовольными рвением Ландыша.

Люди этого знака наделены умом, красотой, щедростью, добротой. Из-за доверчивости часто становятся жертвами мошенников. Приверженцы скромной жизни, попадая на вершину славы, помнят о тех, кто им помогал. Часто занимаются благотворительностью.

Люди Ландыши свободно, на равных, общаются с детьми и молодежью. Они преданные семьянины, верные и не признают измен. Много времени уделяют решению домашних проблем и воспитанию детей, полностью находя себя в этом занятии.

11 мая – 21 мая Портулак

Люди знака Портулак опасливы, неуверенны, во всем видят подвох, часто сомневаются во всем, даже во взаимных чувствах любимого человека. Любовь их уязвима и нуждается в защите.

Замкнутый, недоверчивый Портулак тяжело добивается успеха, преодолевает препятствия, не доверяя абсолютно никому, даже самым близким людям. Подозрительный и ревнивый, такой человек создает сложности в семейной жизни, подозревая партнера в измене. Он изводит детей контролем, искренне опасаясь за их благополучие.

Этот человек, зачастую, производит впечатление нелюдимого и злого, но дело, скорее, в том, что он очень болезненно реагирует на чужие проблемы и тяжело переживает чужое горе. Так что, холодность и отстраненность Портулака – всего лишь попытка защитить себя.

22 мая – 31 мая Ромашка

Люди знака Ромашка все подвергают сомнению. Они труднодоступны для понимания, хотя и очень привлекательны, обладают характером, полным сложностей и противоречий. Эти люди прямолинейны, а их обостренное желание доискиваться правды вносит свою лепту во взаимоотношения с коллегами и начальством.

Ромашки, зачастую, подсиживают коллегу по работе чисто из спортивного интереса, – хитрость и расчетливость в их характере переплетаются с простотой и открытостью.

Они легко входят в доверие, обладая высокими коммуникативными способностями, но могут использовать информацию в собственных корыстных целях. В браке они расчетливы, но не чужды искренних чувств.

1 июня – 11 июня Колокольчик

Люди знака Колокольчик часто консервативны, не любят менять свои привычки, перемен боятся просто панически. Спасение ищут в семье, воспринимая дом, как крепость. Боятся рисковать, стараются не проявлять сильные стороны в борьбе за успех. Не стремятся поймать журавля, им достаточно держать синицу в руке.

Для Колокольчика семья является самым важным в жизни. Для создания брака такой человек ищет консервативно настроенного партнера.

В семье придерживается моногамии, больше склонен к безоговорочному уважению партнера, нежели к страстным чувствам. Детей любит и старается дать им самое лучшее образование.

12 июня – 21 июня Маргаритка

Люди знака Маргаритка спокойные, нерешительные, предпочитают чтение книг под уютным пледом или просмотр любимой телепередачи шумной компании. Предпочитают наблюдать, чем активно действовать. Их девиз: «7 раз отмерь, один раз отрежь».

Эти люди всегда добиваются своего, но в событиях участвуют косвенно, как собиратели информации, причем, не всегда проверенной. Они обожают домашний уют, умеют многое мастерить своими руками, любят готовить.

Полностью раскрываются перед близкими людьми, отменные соседи по дачному участку или лестничной площадке. В браке люди цветка Маргаритка успешны, они щепетильные и заботливые родители-наседки.

22 июня – 1 июля Тюльпан

Люди знака Тюльпан обладают самомнением и энергией. Мужчины – ловеласы и дон-жуаны, женщины пользуются вниманием противоположного пола, которому, для получения взаимности, нужно приложить титанические усилия. Как правило, у таких женщин мужья несчастны из-за высокомерия супруги.

Тюльпаны обожают риск и азартные игры, могут поставить на карту все. Легко достигают вершин карьерной лестницы.

У них ярко выражено свободолюбие, а в жизни они хотят попробовать все. В молодости отличаются крепким здоровьем.

2 июля – 12 июля Кувшинка

Люди знака Кувшинка могут жить в любых жизненных условиях, быстро привыкают к изменениям и включаются в новый ритм. Всегда чувствуют себя уместными на празднике жизни. Все препятствия преодолевают легко, с оптимизмом, они умеют подстраиваться под ситуацию, очень гибкие.

Надежные друзья, они привлекают к себе много людей. Всем нравится иметь Кувшинку в друзьях, поскольку они терпеливы, доброжелательны, находят приятное слово для любого человека, могут договориться с кем угодно.

Люди этого знака избегают брать ответственность на себя, со всеми у них ровные отношения. В семье любят много детей, воспитывают их личным примером.

13 июля – 23 июля Фиалка

Люди знака Фиалка большую часть времени проводят скромно и неприметно, но при желании могут выйти и заявить о своих правах. Избалованные в детстве, вырастают капризными и хитрыми, умеющими добиваться исполнения желаний.

Очень обаятельны, независимо от пола. Умеют хранить тайны, им можно довериться, ради соблюдения своих интересов Фиалки могут приглушить собственные амбиции, но потом это не пройдет незамеченным.

В семье часто бывают тихими тиранами.

24 июля – 2 августа Шиповник

Шиповник может показаться упрямым и бесчувственным, но если узнать его получше, то становится видна его нежная и чуткая натура. Подопечные этого знака – добрейшие люди, защитная реакция которых зачастую сбивает окружающих с толку.

Это очень темпераментные личности, которые, однако, дают волю чувствам и эмоциям только в исключительных случаях. В ссорах и скандалах они никогда не участвуют, но у них очень хорошая память на обиды, и такие люди способны годами раздумывать над планом мести. Предательства в любви они не прощают никогда.

В семье Шиповник, как правило, зависим от своего партнера. Этот знак готов идти на уступки и компромиссы практически во всем, так как ценит любовь превыше всего, и ради этого готов во многом себе отказывать.

3 августа – 12 августа Подсолнух

Люди знака Подсолнух стремятся найти свою солнечную нишу, они яркие и энергичные, всегда ориентированы на достижение успеха в задуманном деле. Ничто не может воспрепятствовать этому движению.

Победы их не ослепляют, неудачи не останавливают. Они уравновешенны, спокойны, знают, чего им надо от жизни. Способны сделать карьеру, начав с самого низа. Заражают окружающих своей уверенностью и спокойствием.

Из Подсолнухов получаются великолепные родители, которые, вне зависимости от ситуации, всегда на стороне своего ребенка. Они любят детей, часто создают многодетные семьи.

13 августа – 23 августа Роза

Люди знака Роза обладают внешней привлекательностью, им постоянно завидуют, о них судачат соседи, их жизнь постоянно на виду. Против них недоброжелатели плетут интриги, строят хитроумные планы, но Розы недосягаемы.

Таким людям нужно получить от жизни все, они нацелены самоотверженно трудиться, ради достижения благополучия. Розы уверены в себе и в том влиянии, которое они способны оказывать на других людей. Они не сожалеют о сделанном, идут вперед с гордо поднятой головой.

Семья для людей этого знака настоящий источник энергии и вдохновения. Однако, Розы могут изменять партнеру и не мучаются от этого угрызениями совести.

24 августа – 2 сентября Дельфиниум

Люди знака Дельфиниума аскетичны, предъявляют слишком высокие требования к себя, слишком мягкосердечны, чем часто пользуются окружающие.

Скромный Дельфиниум стремится держаться в тени, боится высказать свое мнение, страдает от чрезмерной обидчивости и мнительности. Он боязлив, законопослушен, обладает тихим и прерывистым голосом. Он упрямый, негибкий, выше всех ценит свое мнение, однако практически никогда не озвучивает его.

Такой человек – легкая жертва для манипулятора. Он почти не разбирается в людях и способен принять лесть за чистую монету.

3 сентября – 11 сентября Гвоздика

Люди знака Гвоздика прямолинейны, режут правду-матку в глаза. Их боятся и недолюбливают за острые суждения и критику, как начальство, так и подчиненные, поскольку их прямота иногда граничит с грубостью.

Такие люди имеют обостренное чувство справедливости, всегда стремятся доискиваться правды в любой ситуации. Это революционные личности, готовые ради идеи сгореть на костре инквизиции.

Обладая слишком прямым характером и лидерскими качествами, такие люди, тем не менее, являются надежными друзьями и коллегами. Их отличительная черта – феноменальная работоспособность и в семье, и на работе.

12 сентября – 22 сентября Астра

Люди знака Астра заметны в любой компании остроумием и эрудицией. Они находчивы, веселы и непосредственны. Они любимы и начальниками, и подчиненными. Всегда готовы поделиться идеей или теплым словом, которое найдут для каждого. Это душа любой компании.

Они коммуникабельные, непринужденные в общении, всего достигают в жизни играючи. Однако, их внешнее легкомыслие чаще всего обманчиво, и на самом деле, это серьезные люди, умеющие достигать поставленных целей.

Энергичные, оптимистичные, заражающие весельем и позитивом практически всякого человека, Астры обладают неиссякаемым зарядом бодрости.

Люди этого знака имеют крепкие семьи. Для детей они хорошие родители и друзья.

23 сентября – 3 октября Вереск

Люди знака Вереск обладают золотым характером и руками, способными из грязи сделать конфетку. Это надежные и верные товарищи, добропорядочные люди, умеющие хранить молчание при необходимости. Их девиз – «меньше слов, больше дела», а потому они немногословны, а результаты их труда всегда безупречны.

Идеальные работники, отличные специалисты, особенно преуспевающие в технических и точных дисциплинах. Они знают себе цену и никогда не пропадут.

В любви люди этого знака верны, ради близкого человека способны на любые лишения. Создают семью они, как правило, поздно и не отличаются особенной влюбчивостью.

4 октября – 13 октября Камелия

Люди, родившиеся под управлением цветка Камелия, обладают утонченностью, привлекательной внешностью и изяществом. Чувство недюжинного самообладания, терпимость, уверенность и самодисциплина – вот основные их качества.

Они артистичны, наделены художественным вкусом и изобретательностью. Их отличает редкая целеустремленность. Камелии склонны к риску, считают его благородным делом. Коллекционируют антиквариат, любят редкие вещицы, красивые картины, гобелены.

Как правило, люди этого знака семью создают рано, а процент разводов среди них очень низкий.

14 октября – 23 октября Сирень

Люди этого знака – целеустремленные и старательные, они часто помогают другим и имеют широкий круг общения. Почти на протяжении всей жизни они находятся в поисках настоящей любви, но часто принимают желаемое за действительное, а потому терпят частые разочарования.

Однако, они быстро восстанавливаются, долго не пребывая в состоянии разочарованности. Сирень наслаждается жизнью во всех ее проявлениях, а вот страдать не любит, поэтому и кажется слегка легкомысленной.

Люди знака Сирень не переносят лжи, по натуре они оптимисты, любят развлечения, оставляя труд и ответственность принятия решений для зрелого возраста.

Как правило, в брак они вступают поздно, становясь хорошими партнерами и прекрасными, заботливыми родителями.

24 октября – 2 ноября Фрезия

Люди цветка Фрезия настойчивы, бесстрашны, способны вызывать у окружающих симпатию и доверие. Они уверенно делают себе карьеру, но не всегда им хватает дипломатичности и такта.

Перфекционисты по натуре, они могут трудиться без выходных и праздников ради любимого дела. Могут даже забрать работу домой. Однако, им не нужно чересчур переутомляться, – следует чаще отдыхать для профилактики нервных срывов.

Люди этого знака постоянно окружены людьми, они легко находят свою любовь, несмотря на увлечение работой. Обычно их второй половинкой становится кто-то из коллег по работе, или тот, кто может примириться с их бешенным рабочим ритмом.

В браке такие люди индивидуалисты: их семья – их крепость. Они редко пускают посторонних к своим «скелетам в шкафу», но, тем не менее, гостеприимны. Это хорошие, но очень требовательные родители.

3 ноября – 12 ноября Орхидея

Люди этого знака окружены флером тайны и загадочности. Они очень терпеливы, сдержанны и скрытны, постоянно занимаются самокопанием. Орхидеи принимают решения, ни с кем не советуясь, ставят перед фактом.

Эти люди придерживаются мысли, что ради достижения цели доступны любые средства. Они следуют в жизни принципам, все выполняют последовательно, не поддаются отчаянию. Могут долго ожидать результата, обычно получая от жизни то, в чем нуждаются.

Орхидеи всегда представляют интерес для представителей противоположного пола. Тем не менее, они редко создают семью и могут оставаться одинокими в своем нежелании узаконить отношения. Детей любят, но чаще на расстоянии.

13 ноября – 22 ноября Пион

Родившийся под знаком цветка Пион, обладает крепким здоровьем, это выносливый и терпеливый человек, с кроткий нравом. Чтобы лучше достигать поставленных целей, ему следует поменьше извещать окружающих о своих планах на будущее и предполагаемых действиях.

Слишком доверчивый и чистосердечный, он не способен долго сердиться на человека и помнить обиду. Пион может однообразно и кропотливо работать, он усидчивый и упорный. Обычно следит за питанием и состоянием своего организма. Такой человек любит физкультуру, пробежки, занятия фитнесом. Не злоупотребляет вредными привычками, старается вести спокойный и размеренный образ жизни.

В любви полигамный, не зациклен вопросами постоянства и верности, не стремится заключать браки. К детям относится легко, не утруждая себя чрезмерной заботой о них.

23 ноября – 2 декабря Гладиолус

Гладиолус упорен, настойчив и трудолюбив. Это не лидер, но ответственный и надежный исполнитель. Такой человек долго не может определить свое жизненное предназначение, а потому многим увлекается, любит помечтать. Ради мечты способен сорваться с насиженного места и ринуться в неизведанные дали.

Женщины, родившиеся под знаком Гладиолуса, не перестают удивлять окружающих своей способностью все видеть сквозь розовые очки. Романтичные натуры, мужчины-Гладиолусы, галантно ухаживают за дамой сердца.

На работе люди этого знака чаще всего отмалчиваются, и свое мнение высказывают редко. Они хорошие слушатели, дружелюбны к родственникам и знакомым, избегают агрессии, не любят пускать пыль в глаза и хвастаться.

3 декабря – 12 декабря Одуванчик

Считаясь символом солнечного тепла, Одуванчик нуждается в постоянном внимании окружающих. Для этого он модно и стильно одевается, эпатирует публику, иногда нарушая социальные кормы и правила хорошего тона. Этот человек любит свежий ветер перемен, а критику воспринимает объективно. Он целеустремленный, во всем проявляет высокий профессионализм.

Родившиеся под знаком Одуванчика инициативны, они великолепные организаторы, полны прогрессивных и креативных мыслей. Эти люди не любят одиночества, своенравны, упорны, не выносят, когда их вынуждают что-либо делать, принимать какие–то решения, никогда не терпят унижения.

Одуванчик – личность самодостаточная, всегда способная найти единомышленников. В любви он способен раствориться в любимом человеке, полностью отдавшись чувствам. Семья для него на первом месте, это его защита и оплот.

13 декабря – 22 декабря Лотос

Человек, родившийся под знаком Лотос, является неординарной личностью, изобретательной и оригинальной, с нестандартным, независимым мышлением и способностью выходить сухим из воды.

Ему многое прощают, благодаря его же изобретательности. Однако, для совершенной адаптации к действительности Лотосу следует стараться быть более гибким во взаимоотношениях с другими.

У Лотоса сильно развито внутреннее стремление к поддержанию аккуратности и чистоты, а потому он всегда опрятен и подтянут. Часто у него заниженная самооценка, присутствует неверие в свои силы, а поэтому свои замечательные качества он проявляет при неожиданных обстоятельствах.

Эмоционально такой человек стабилен, всю жизнь верен только одному любимому человеку. При разлуках с любимыми часто впадает в тяжелую депрессию, из которой не может выйти без посторонней помощи. Тяжелее всего переносит разлуку с детьми.

23 декабря – 31 декабря Эдельвейс

Человек, родившийся под знаком Эдельвейс, является надежным, преданным и верным другом, который и решение подскажет, и утешит, и настроит на победу. Характер у него чаще всего спокойный, хотя бывают случаи, когда в череде событий, Эдельвейс теряет самообладание.

Этот человек практически никогда не остается в одиночестве, – с ним хотят дружить, видят в нем ценного советчика, сострадательного и искреннего друга.

Он плохо переносит ограничения и строгие рамки. Обычно работает на результат, оригинальный и легок в общении. Даже перебирая профессиональную деятельность и придумывая свои правила, он всю жизнь хорошо обеспечен, не отказывает себе в удовольствиях.

Эдельвейс не приветствует ранние браки, как правило, сам создает семью после 30 лет. При воспитании подрастающего поколения не приемлет авторитарных методов, становясь равноправным другом своим детям.

Источник: izvmor