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Акция в поддержку Фургала без лозунгов прошла в центре Новосибирска

13:46 25.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Обошлось без без задержаний. Протестующие обсуждали ситуацию в Хабаровске на площади Ленина.

Акция в поддержку Фургала без лозунгов прошла в центре Новосибирска
Фургал был доставлен в ИВС вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения

Около 20 человек собрались на площади Ленина в Новосибирске 25 июля в рамках акции протеста против задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала.

Как пишут СМИ, горожане не принесли с собой никаких плакатов и не выкрикивали лозунгов. Протестующие обсуждали ситуацию в Хабаровске, а одна из участниц успела покормить голубей.

Горожане уже устраивали на площади протестную акцию за Фургала. Тогда организатор получил от правоохранительных органов предупреждение.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, произошедших 15 лет назад. Его уволили с формулировкой «утрата доверия». В городах Дальнего Востока с 11 июля устраивают митинги и шествия.

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