Что нельзя делать 26 июля 2020 в день архангела Гавриила, одного из семи главных ангелов

Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий

Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть.

По преданию, архангел Гавриил постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Так, он явился к ее супругу Иосифу, предупредил о замысле Ирода истребить младенцев и велел бежать в Египет вместе с Младенцем и Богородицей. Приходил Гавриил и к самому Иисусу, когда тот молился в Гефсиманском саду, прося укрепить его дух. Впоследствии жены-мироносицы получили от архангела радостную весть о воскрешении Сына Божия.

Традиции дня

На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Продолжалась жатва. «Время дорогое, никому покоя»; «Пот ключом бьет, а жнец свое берет»; «Пока колос в поле, трудись подоле», — говорили люди.

На архангела Гавриила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя жадничать. По возможности помогите тем, кому это действительно нужно, не отказывайте в помощи, особенно если тебя об этом просят напрямую.

Не нужно обманывать, в том числе и себя. Нельзя брать и давать в долг. А если имеются какие-то долги, то лучше отдать их до этого дня, чтобы не преследовали проблемы с деньгами целый год.

Не нужно ссориться. Даже если возникнут какие-то конфликты, попробуйте решить их мирным путем, без крика, споров и нудных выяснений отношений.

Именины в этот день: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан

Источник: calend