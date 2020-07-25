26 июля 2020 года День Военно-Морского Флота РФ

День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России В.Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

У Военно-Морского Флота страны поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции

В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ — один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах — военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют.

Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.

Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл» — был создан при царе Алексее Михайловиче. Его строительство вели голландские корабелы по своему проекту, а название первый русский военный парусник получил в честь государственного герба.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. «Морским судам быть!» — таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии.

На верфях, расположенных в разных регионах страны, строились корабли Российского флота самых разных классов. К весне 1700 года на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная Северная война со шведами (1700—1721).

Сегодня Военно-Морской Флот (ВМФ), являясь видом Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов государства, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, существует Гидрографическая служба ВМФ. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются: Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия.

Россия — великая морская держава. У Военно-Морского Флота страны поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви россиян. Его история — это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний Россия отстаивала свое право на независимость, суверенитет и процветание.

Источник: calend