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Как законно не платить по ОСАГО после ДТП в коронавирус?

14:00 25.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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В «Росгосстрахе» заявили, что к водителям будут применять санкции после пандемии, если они не известят своего страховщика о прохождении ТО.

Как законно не платить по ОСАГО после ДТП в коронавирус?
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Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забудет предупредить об этом своего страховщика. Об этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали газете «Известия».

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты. Такая мера действует с 1 марта по 30 сентября этого года.

В РСА отметили, что после завершения этого срока владельцу авто потребуется пройти очередное ТО и представить страховщику подтверждение о прохождении, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства.

При этом собеседник издания заявил, что страховщики и сами не знают, каким именно образом это надо сделать. В частности, заявил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов, нет информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию. Также Ефремов признал, что не уверен насчет достаточности информирования страховщиков через Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

«Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет — непонятно», — сказал он.

В «Росгосстрахе» заявили газете, что к водителям будут применять санкции после пандемии, если они не известят своего страховщика о прохождении ТО, однако также не смогли уточнить, каким образом информировать об этом.

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