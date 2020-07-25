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В ковидных госпиталях лежат около 2500 пациентов с подтвержденным COVID-19 и с подозрением в Новосибирской области

14:14 25.07.2020 Фото: Nso.ru
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Под медицинским наблюдением остаются 663 жителя региона, в том числе 168 в Бердске. 30 353 человека сняты с наблюдения на 25 июля.

В ковидных госпиталях лежат около 2500 пациентов с подтвержденным COVID 19 и с подозрением в Новосибирской области
Умерли 6 пациентов с коронавирусом за последние 24 часа на 25 июля в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В ковидных госпиталях лежат около 2500 пациентов с подтвержденным COVID 19 и с подозрением в Новосибирской области

В ковидных госпиталях лежат около 2500 пациентов с подтвержденным COVID-19 и с подозрением в Новосибирской областиШок-ковид: Умерли 6 пациентов с коронавирусом за последние 24 часа на 25 июля в Новосибирской области. Всего 196 жертвЕщё 1792 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 25 июля в Новосибирской области зарегистрировано 8 717 случаев COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 521 ребенок. 6 727 человек выздоровели (+112 за сутки), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 85 лет, 94 года и женщины, им было 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 81 человека. На ИВЛ – 20 пациентов.

Госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 606.

В больницы районов области госпитализированы 884 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 296 658 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 663 жителя региона, 30 353 человека сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 в городе не выявили новых зараженных. За все время пандемии по 25 июля в Бердске зарегистрировано 156 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Бердске на базе пульмонологического отделения на днях открыли ковидный госпиталь на 60 коек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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