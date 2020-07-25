Когда разрешат работать +65? Какая разница от чего умереть от короновируса ......или......?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лариса Николаевна:

Когда разрешат работать+65? Я одна, пенсия 10000, удерживают долг за коммунальные услуги половину за текущую, платить нечем, лекарство дорогие, так какая разница от чего умереть от короновируса ……или……?