В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лариса Николаевна:
Когда разрешат работать+65? Я одна, пенсия 10000, удерживают долг за коммунальные услуги половину за текущую, платить нечем, лекарство дорогие, так какая разница от чего умереть от короновируса ……или……?
Когда разрешат работать +65? Какая разница от чего умереть от короновируса ……или……?
14:17 25.07.2020
Я одна, пенсия 10000, удерживают долг за коммунальные услуги половину за текущую.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лариса Николаевна:
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От редакции
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