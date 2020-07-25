Два региона Сибири на неделе преодолели порог в 12 000 выявленных случаев COVID-19

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: Два региона Сибири на неделе преодолели порог в 12 000 выявленных случаев COVID-19По состоянию на 24 июля в России выявлено 800849 случаев КОВИД19. За последние сутки подтверждено 5 811новых случаев в 84 регионах страны. 25,4% новых случаев протекают без клинических проявлений. В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 64 013 случаев КОВИД19, что составляет 8% от общего числа по России. Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы: Красноярский крайи Иркутская область – по 19% Алтайский край и Новосибирская область – по 13% Омская область и Республика Тыва –по 9 %.

Остальные регионы 18% в совокупности. Прирост выявленных случаев в регионах СФО за неделю18– 24 июля. В Сибирском федеральном округе самый большой прирост заболеваемости снова отмечен в Алтайском крае. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за прошедшую неделю стало на 18% больше. Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 11% — на 6 495 человек. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 5%. Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 8 556 человек за неделю. В 6-ти регионах Сибири количество выздоровевших пациентов за неделю превысило количество выявленных заболевших. Это Республики Алтай, Тыва и Хакасия, Иркутская область, а также Красноярский и Алтайский край. В Красноярском крае 2237 человек за неделю, в Алтайском — 1 466, в Иркутской области – 1299 человек, в Республике Тыва — 806 человек, в Хакасии – 280 человек и в Республике Алтай – 210 человек за неделю. Показатель летальности от ковид-19 по России составляет 1,63% В двух регионах Сибирского федерального округа этот показатель выше – в Красноярском крае и Новосибирской области– 2,49% и 2,21% соответственно. Всего за неделю в Сибириот ковид-19 умерли 132 человека, 44 из них в Красноярском крае, 35 человек в Иркутской области и 30 – в Новосибирской.