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Все не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

16:10 25.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Кроме проводов — щебень около забора кладбища раскатали по дороге. Работа идет. Медленно, но идет. И это не зависит от указаний министра ЖКХ региона.

Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
За неделю с 20 по 25 июля 2020 на свалке появились провода
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

Все не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища БердскаМинистр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертизЕщё 93 новостей

25 июля 2020. За прошедшую неделю на будущей мусорке изменилось:

  1. Растянули провода на опоры вдоль дороги к оврагу.
  2. Разровняли кучи щебня около забора кладбища по дороге, ведущей к свалке.

Сторожка закрыта. Из техники — только каток.

Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Дорога к свалке
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
С электричеством приходит жизнь на объект
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Опоры стоят надежно
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Туалет призывает им воспользоваться путника и строителя
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Сторожка под замком
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От редакции

Какие работы еще не запрещены министром?

Аноним, 25 июля 2020 15:12
"Туалет призывает им воспользоваться путника и строителя"

Для любого аборигена Бердска не секрет, что с 1957 года, года переноса Бердска на новое место, вечной бедой Бердска уже в течении 63 лет стало отсутствие общественных туалетов в сто тысячном городе, как результат на улицах антисанитария и испражнения жителей Бердска, которые просто физически не успели добежать до дома и опорожнить естественные нужды! И как же спустя 63 года власть имущие Бердска наконец решили проблему общественных туалетов в Бердске и полной антисанитарии, спросите вы? Они просто решили сделать из сто тысячного города Бердск, отхожее место в буквальном смысле этого слова для всей области! Проглотит ли эту "ложку-небоскрёб" фекалий жители Бердска ? Покажет время, но судя по толерантности-недееспособности-несопротивляемости насилию, жители Бердска пассивно решили умереть в страшных муках от веера онкологического гниения каждого из нас? Вместо хотя бы малого , просто поставить подпись против уничтожения и превращения Бердска в отхожее место всей Новосибирской области в магазине Хороший на Горького или в Торговом доме Иваново!
Аноним, 25 июля 2020 15:19
Ну вот могут ведь, когда захотят. Быстро аккуратно и с огоньком! Вот бы в городе так - дороги прокладываются, освещение налаживается. Жалко, что мы не свалка. А вот и слоган образовался "Я/Мы не свалка"

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