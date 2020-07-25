Все не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

16:10
25.07.2020
Фото: Курьер.Среда.Бердск
Кроме проводов — щебень около забора кладбища раскатали по дороге. Работа идет. Медленно, но идет. И это не зависит от указаний министра ЖКХ региона.
25 июля 2020. За прошедшую неделю на будущей мусорке изменилось:
- Растянули провода на опоры вдоль дороги к оврагу.
- Разровняли кучи щебня около забора кладбища по дороге, ведущей к свалке.
Сторожка закрыта. Из техники — только каток.
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От редакции
Какие работы еще не запрещены министром?
Для любого аборигена Бердска не секрет, что с 1957 года, года переноса Бердска на новое место, вечной бедой Бердска уже в течении 63 лет стало отсутствие общественных туалетов в сто тысячном городе, как результат на улицах антисанитария и испражнения жителей Бердска, которые просто физически не успели добежать до дома и опорожнить естественные нужды! И как же спустя 63 года власть имущие Бердска наконец решили проблему общественных туалетов в Бердске и полной антисанитарии, спросите вы? Они просто решили сделать из сто тысячного города Бердск, отхожее место в буквальном смысле этого слова для всей области! Проглотит ли эту "ложку-небоскрёб" фекалий жители Бердска ? Покажет время, но судя по толерантности-недееспособности-несопротивляемости насилию, жители Бердска пассивно решили умереть в страшных муках от веера онкологического гниения каждого из нас? Вместо хотя бы малого , просто поставить подпись против уничтожения и превращения Бердска в отхожее место всей Новосибирской области в магазине Хороший на Горького или в Торговом доме Иваново!