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Потерпевшей не признали гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова

15:51 25.07.2020 Фото: vk.cov
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По делу актера потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего, они заявят гражданские иски. Суд над Михаилом Ефремовым начнется 29 июля. Его адвокат пообещал «сенсацию в суде».

Потерпевшей не признали гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова
Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей

Следствие отказалось признать потерпевшей гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС заявил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский 24 июля.

Матери погибшего в аварии Сергея Захарова еще не сказали, что она лишилась сына
«Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками», — сказал он.

По делу Ефремова потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего, они заявят гражданские иски.

Суд над Ефремовым начнется 29 июля. 20 июля стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Генеральная прокуратура России взяла его на контроль.

Резонансное ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме артиста были обнаружены алкоголь и следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»).

12 июня Ефремов опубликовал видеоролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат семьи погибшего заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

Защитник актера Эльман Пашаев заявил, что будет добиваться оправдательного приговора для актера, и заверил, что уже собрал достаточно доказательств невиновности артиста. Юрист пообещал «сенсацию в суде».

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От редакции

Надо заключать брак в ЗАГСе?

Елена, 25 июля 2020 18:12
Безусловно. Но многие женщины - существа глупые и поэтому верят в сказку,что "этот штамп ничего не решает".
Мое мнение- если через год отношений мужчина все еще размышляет- нужен ему этот союз или нет, значит женщина ему не нужна. И этой женщине нужно очень хорошо задуматься. Ну если есть мозги,конечно.

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