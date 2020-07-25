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Как распространяется коронавирус: расстояние и температуру скорректировали ученые

16:02 25.07.2020 Фото: pexels.com
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Немецкие ученые изучили вспышку на мясокомбинате, где заражение происходило в отделе крупного рогатого скота с циркуляцией и охлаждением воздуха.

Как распространяется коронавирус: расстояние и температуру скорректировали ученые
Ученые выяснили, что коронавирус может распространяться на расстояние более 8 м
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как распространяется коронавирус: расстояние и температуру скорректировали ученые

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Специалисты изучили вспышку коронавирусной инфекции на мясокомбинате, заражение на котором происходило в отделе крупного рогатого скота, где существует циркуляция и охлаждение воздуха до 10 градусов Цельсия

Немецкие ученые установили, что коронавирус может распространяться на расстояние более 8 м. Об этом говорится в пресс-релизе Центра по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

В совместном исследовании, в котором приняли участие ученые HZI, Университетской клиники Гамбурга-Эппендорфа (UKE) и Института экспериментальной вирусологии имени Лейбница (HPI), была рассмотрена вспышка коронавируса в мае 2020 года на самом большом мясоперерабатывающем комплексе Германии, который расположен в населенном пункте Реда-Виденбрюк.

Как указывается в пресс-релизе, на мясокомбинате, который входит в концерн Toennies, коронавирус от одного сотрудника передался нескольким людям в радиусе более 8 м. Распространение коронавирусной инфекции происходило главным образом в отделе крупного рогатого скота, где происходит циркуляция и охлаждение воздуха до 10 градусов Цельсия.

«Наши результаты указывают на то, что условия работы, к которым относятся низкая температура, слабая подача свежего воздуха и постоянная перекачка воздуха через кондиционер в зале, а также напряженный физический труд, способствовали передаче коронавируса на большие расстояния», — сообщил профессор Адам Грундхофф, руководитель исследовательской группы HPI. По его словам, перечисленные факторы, как правило, играют решающую роль во вспышках заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, на предприятиях по переработке мяса или рыбы. «В этих условиях расстояния от 1,5 до 3 м, очевидно, недостаточно для предотвращения инфицирования», — отметил профессор.

«Наше исследование показывает, как передается вирус в рабочем пространстве, где встречаются различные факторы, влияющие на распространение инфекции на относительно большие расстояния, — отметила Мелани Бринкман, руководитель исследовательской группы HZI. — Сейчас возникает важный вопрос: при каких условиях возможна передача вируса на большие расстояния в других сферах жизни?»

23 июня в двух округах — Гютерсло и Варендорф — на западе ФРГ были приняты карантинные меры после того, как на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк 1,5 тыс. человек заразились коронавирусом. Тогда власти приняли решение ввести до 30 июня ограничения на социальные контакты, закрылись кинотеатры, музеи, выставки, галереи, спортзалы, мемориальные комплексы. Рестораны продолжали работать, но посещать их можно было лишь в кругу членов одной семьи.

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