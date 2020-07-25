В Бердске неизвестные сожгли инвалидную коляску известного общественника

Безобразный инцидент произошёл ночью 24 июля в подъезде дома, где проживает инвалид второй группы Владимир Мишевский, «поэт-самозванец», как он сам себя называет, неформальный наставник юных футболистов Бердска. — Это произошло во втором часу ночи накануне приезда съёмочной группы ОТС, — пишет в соцсетях Владимир Назарович. — Инвалидная коляска всегда стояла на первом этаже в проёме лестничной клетки. Пожар потушил житель третьей квартиры Борис. Его последствия – на фото. До полиции дозвониться не смогли. По словам Мишевского, редакцию из Общественного телевидения вызвала старшая по дому. Вероятно, считает он, злоумышленники ошиблись адресом. — Возможно, это было совпадение, но не исключается и угроза. Я постоянно выступаю в новостях СМИ по актуальным вопросам. В понедельник в программе Новосибирского общественного телевидения в 16.30 смотрите проблему дома №38 по улице Карла Маркса под руководством УК «Прогресс», — заявляет инвалид-общественник, называющий себя поэтом-самозванцем, а потому привыкший откликаться на все события в своей жизни собственными поэтическими строками. Вот и по случаю инцидента с его коляской поэт-самозванец написал в соцсетях несколько поэтических строк: Читатели «Свидетеля» прекрасно знают Владимира Назаровича, как общественного наставника юных футболистов Бердска. Он неоднократно являлся организатором городских и межгородских соревнований по мини-футболу. В интервью во время одного из таких турниров Владимир Мишевский сказал, что главная его цель, как организатора соревнований юных футболистов — это привлечение молодежи к занятию спортом и здоровому образу жизни. — Соревнования подобного формата необходимо организовывать, — сказал Владимир Назарович, — поскольку нужно объединять всех ребят со двора и развивать именно любительский спорт. Благодаря таким состязаниям у футболистов есть стимул к тренировкам. Ведь каждому хочется показать лучший результат. — А если кто-нибудь подарит мне инвалидную коляску — я буду очень благодарен. Возможно, у кого-то есть такая возможность, — возвращаясь к безобразному инциденту в подъезде его дома с сожженной инвалидной коляской, обращается Владимир Мишевский к возможному благотворителю и обосновывает сказанное следующими словами: — Я как поэт-самозванец пишу для детей, выпускаю книги маленькими тиражами. По моим подсчётам с 2016 по 2020 годы я подарил детям книг на сто тысяч рублей. Надеюсь, что мои книги принесут пользу. Скоро выйдет моя повесть «Отморозки» (18 +) из цикла криминальный Бердск, часть первая. Подписывайтесь на мой сайт «Поэты-самозванцы» ссылка в моих подписках. Я лично никому не поручал собирать средства в помощь, реквизитов у меня нет! Скажу честно, время трудное, много денег уходит на лекарства жене, она хуже меня инвалид. Но, слава богу, пока перебиваемся. Мне 70 лет, мне уже ничего не нужно кроме здоровья, я всё чаще думаю о смерти. Если часто видите меня в соцсетях, извините, мне больше нечем заняться. Опасайтесь мошенников, спасибо всем. А что, уважаемые читатели «Свидетеля», поможем Владимиру Назаровичу возместить ущерб, нанесённый ему неизвестным злоумышленником? В соцсетях уже есть желающие. Откликнулись и мошенники. .
Злоумышленники, не надейтесь.
Запугать и подкупить.
Я живу своим понятием,
Чтоб добро людям творить.
Годы жизни не проходят.
Без проблем и торжества.
Я врагам зла не желаю!..
Напишите своё мнение по этому поводу в комментариях, а мы донесём его до пострадавшего от рук злоумышленников общественника.
Безобразный инцидент произошёл ночью 24 июля в подъезде дома, где проживает инвалид второй группы Владимир Мишевский, «поэт-самозванец», как он сам себя называет, неформальный наставник юных футболистов Бердска.
— Это произошло во втором часу ночи накануне приезда съёмочной группы ОТС, — пишет в соцсетях Владимир Назарович. — Инвалидная коляска всегда стояла на первом этаже в проёме лестничной клетки. Пожар потушил житель третьей квартиры Борис. Его последствия – на фото. До полиции дозвониться не смогли.
По словам Мишевского, редакцию из Общественного телевидения вызвала старшая по дому. Вероятно, считает он, злоумышленники ошиблись адресом.
— Возможно, это было совпадение, но не исключается и угроза. Я постоянно выступаю в новостях СМИ по актуальным вопросам. В понедельник в программе Новосибирского общественного телевидения в 16.30 смотрите проблему дома №38 по улице Карла Маркса под руководством УК «Прогресс», — заявляет инвалид-общественник, называющий себя поэтом-самозванцем, а потому привыкший откликаться на все события в своей жизни собственными поэтическими строками.
Вот и по случаю инцидента с его коляской поэт-самозванец написал в соцсетях несколько поэтических строк:
Читатели «Свидетеля» прекрасно знают Владимира Назаровича, как общественного наставника юных футболистов Бердска. Он неоднократно являлся организатором городских и межгородских соревнований по мини-футболу. В интервью во время одного из таких турниров Владимир Мишевский сказал, что главная его цель, как организатора соревнований юных футболистов — это привлечение молодежи к занятию спортом и здоровому образу жизни.
— Соревнования подобного формата необходимо организовывать, — сказал Владимир Назарович, — поскольку нужно объединять всех ребят со двора и развивать именно любительский спорт. Благодаря таким состязаниям у футболистов есть стимул к тренировкам. Ведь каждому хочется показать лучший результат.
— А если кто-нибудь подарит мне инвалидную коляску — я буду очень благодарен. Возможно, у кого-то есть такая возможность, — возвращаясь к безобразному инциденту в подъезде его дома с сожженной инвалидной коляской, обращается Владимир Мишевский к возможному благотворителю и обосновывает сказанное следующими словами:
— Я как поэт-самозванец пишу для детей, выпускаю книги маленькими тиражами. По моим подсчётам с 2016 по 2020 годы я подарил детям книг на сто тысяч рублей. Надеюсь, что мои книги принесут пользу. Скоро выйдет моя повесть «Отморозки» (18 +) из цикла криминальный Бердск, часть первая. Подписывайтесь на мой сайт «Поэты-самозванцы» ссылка в моих подписках. Я лично никому не поручал собирать средства в помощь, реквизитов у меня нет! Скажу честно, время трудное, много денег уходит на лекарства жене, она хуже меня инвалид. Но, слава богу, пока перебиваемся. Мне 70 лет, мне уже ничего не нужно кроме здоровья, я всё чаще думаю о смерти. Если часто видите меня в соцсетях, извините, мне больше нечем заняться. Опасайтесь мошенников, спасибо всем.
А что, уважаемые читатели «Свидетеля», поможем Владимиру Назаровичу возместить ущерб, нанесённый ему неизвестным злоумышленником? В соцсетях уже есть желающие.
Откликнулись и мошенники.
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