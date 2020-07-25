Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске

По данным ФСБ, они вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. Задержания ФСБ провела по всей стране.

Суд в Новосибирске ФСБ задержала участников террористической ячейки

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест до 20 сентября двух граждан, которые, по версии следствия, являются участниками террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили на сайте суда в субботу.

В четверг 23 июля ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации. По данным ФСБ, члены ячейки призывали к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

«25 июля в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя управления ФСБ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении гражданина РФ и гражданина Киргизии, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ( «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября», — говорится в сообщении суда.

По версии следствия, они являются участниками «Исламской партии Туркестана», запрещенной в РФ.