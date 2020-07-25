25.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске

16:54 25.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

По данным ФСБ, они вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. Задержания ФСБ провела по всей стране.

Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске
Суд в Новосибирске ФСБ задержала участников террористической ячейки

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест до 20 сентября двух граждан, которые, по версии следствия, являются участниками террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили на сайте суда в субботу.

В четверг 23 июля ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации. По данным ФСБ, члены ячейки призывали к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

«25 июля в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя управления ФСБ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении гражданина РФ и гражданина Киргизии, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ( «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября», — говорится в сообщении суда.

По версии следствия, они являются участниками «Исламской партии Туркестана», запрещенной в РФ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто способен на теракты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области 2
18:17 25-07-2020
Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области
Сколько "писем счастья" о штрафах за нарушение ПДД пришло за полгода водителям в Новосибирской области
18:05 25-07-2020
Сколько
БердскНа грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей 2
17:44 25-07-2020
На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
17:15 25-07-2020
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
Когда выгодно идти в отпуск для сотрудника и работодателя?
17:04 25-07-2020
Когда выгодно идти в отпуск для сотрудника и работодателя?
Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске
16:54 25-07-2020
Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске
Убивать и грабить стали меньше в Новосибирской области. Хотя преступность растет
16:34 25-07-2020
Убивать и грабить стали меньше в Новосибирской области. Хотя преступность растет
26 июля 2020 года День Военно-Морского Флота РФ
16:19 25-07-2020
26 июля 2020 года День Военно-Морского Флота РФ
Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого
16:16 25-07-2020
Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого
БердскВсе не так, как кажется: на опорах вдоль "овражной" дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска 2
16:10 25-07-2020
Все не так, как кажется: на опорах вдоль