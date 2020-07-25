Когда выгодно идти в отпуск для сотрудника и работодателя?

Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск

Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. При этом работодатель вправе брать график отпусков с сотрудников на год вперед, поэтому лучше свой отдых планировать заранее, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

“У отпуска есть две стороны медали. Одна сторона медали — это понимание лучшего времени для отпуска у работодателя, а вторая — лучшее время отдыха для сотрудника”, — заметил эксперт.

По его словам, для любых сотрудников самое лучшее время для отпуска — это летний сезон, когда можно выбраться в поездки по России: погода хорошая и можно подстроиться под свои путевки. А так — самый рабочий сезон в России по традиции длится с сентября по декабрь и с марта по май.

Что касается работодателя, то ему выгодно отправлять в отпуск людей в период самой низкой загруженности — это по традиции август. В августе абсолютное большинство компаний работают в полуспящем режиме и работодатель с удовольствием дает отпуска сотрудникам. Однако, по словам эксперта, это самый высокий сезон для отдыха, поэтому найти, куда поехать в августе, довольно проблематично. Тем не менее традиционно «все работодатели думают об этом».