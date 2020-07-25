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Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки

17:15 25.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Все из-за одной отредактированной формулировки в последнем указе «О национальных целях развития России до 2030 года».

Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
В указе Путина нашли предпосылки к «заморозке» пенсий россиян

Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», подписанный президентом Владимиром Путиным, фактически дает разрешение на заморозку реальных пенсий россиян в течение 10 лет. Об этом пишет финансово-аналитический портал Finanz.ru.

Отмечается, что по сравнению с майским указом Путина от 2017 года в тексте нового указа была изменена формулировка относительно задач по увеличению пенсий. В документе трехлетней давности говорится о том, что рост уровня пенсионного обеспечения должен превышать уровень инфляции. В новом указе эта часть звучит иначе: рост уровня пенсионного обеспечения должен быть не ниже инфляции.

Фактически, это означает, что власти могут индексировать пенсии на такую величину, с которой вырос Росстатом индекс потребительских цен. При этом в реальном же выражении, то есть с вычетом инфляции, пенсии можно будет не увеличивать.

Также в новом указа Путина говорится о необходимости роста доходов россиян «не ниже инфляции», тогда как в 2018 году глава государства требовал обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения. В данном случае поставленная задача также может быть решена чисто формально, а в реальном выражении рост доходов будет нулевым.

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Пенсии реально будут расти?

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