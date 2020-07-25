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На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей

17:44 25.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердская власть намерена разобрать в ситуации, но гарантирует, что не даст сорвать отопительный сезон. «Все бердчане зимой будут с теплом», заявил и. о. мэра Владимир Захаров.

На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК 1 из за долга в 64 млн рублей
Котельная ТГК-1 на лето вводит режим простоя

В пятницу, 24 июля, стало известно, что частная котельная ТГК-1, отапливающая треть Бердска, закрывается. Об этом заявил ее директор Антон Блинов.

В 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК 1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019 года, но по итогу не была предоставлена.

Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ.

-Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — цитирует Портал ЖКХ Антона Блинова.

В 2020 году ООО «ТГК 1» подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах в 2019 году в размере 48,63 млн рублей и направила обращения в региональные и муниципальные инстанции о выплате этой суммы в 2020 году. Но во всех поступивших ответах либо нет информации по этому вопросу, либо звучит отказ в компенсации.

— Имеющаяся перед нами задолженность и нежелание выделять компенсацию по дополнительно понесенным расходам со стороны муниципалитета, фактически убивает котельную, — добавляет Антон Блинов. – Мы не планировали такие радикальные меры как вывод котельной из эксплуатации, но в данных условиях мы не имеем возможности продолжать работать, по независящим от нас причинам. А компенсировать эти почти 64 млн убытков которые нам не хотят возвращать, нам неоткуда… Но я как руководитель предприятия обязан принимать все разрешенные законодательством меры для недопущения банкротства ТГК и сейчас я вижу единственный способ сохранения предприятия – остановить убыточные виды деятельности — производство тепловой энергии.

Сейчас ООО «ТГК 1» ведет процедуру подготовки уведомления в адрес администрации Бердска о старте процедуры вывода теплового источника из эксплуатации. По словам Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше окончания отопительного сезона 2020/2021 года.

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров заявил 25 июля «Курьер. Среда. Бердск», что будет разбираться в ситуации, но гарантировал, что все бердчане будут зимой с теплом. Подготовка к новому отопительному сезону не будет сорвана.

-Я могу сказать про муниципальные котельные — там все в порядке. Про частную — не в курсе. Будем разбираться. У всех есть долги и КБУ люди должны. Если частная котельная предпринимает какие-то действия, мы изучим и сделаем вывод. Но могу заверить бердчан, что в любом подготовку к зиме город выполнит, и все будут с теплом. Частная котельная или муниципальная — есть закон о теплоснабжении 314-й, есть обязательства, которые мы выполним. Я даю полную гарантию безопасности для горожан, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

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От редакции

Как выбить деньги частной котельной?

1906, 25 июля 2020 18:11
Хорошо зимой топит ТГК-1,нельзя ее останавливать.Вега весь центр не потянет в отопительный сезон.Холодные у нас зимы.
Анонимус, 25 июля 2020 18:46
А как эта котельная стала частной? Без документов независимого аудита просто вброс, может не такая уж и убыточная котельная...

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