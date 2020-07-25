Сколько «писем счастья» о штрафах за нарушение ПДД пришло за полгода водителям в Новосибирской области

С начала 2020-го в регионе зарегистрировано 979 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 112 и пострадало 1216 человек. А число нарушений автомобилистами идет на миллион.

84,5% нарушений зафиксированы комплексами автоматической фотофиксации

24 июля 2020 года состоялось заседание Коллегии Главного управления МВД России по Новосибирской области, на котором были подведены итоги работы органов внутренних дел региона за 1 первое полугодие 2020 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, рассказали в пресс-службе регионального главка полицейского ведомства.

По итогам 1 полугодия 2020 года на территории Новосибирской области выявлено более 1 миллиона нарушений правил дорожного движения, из которых 84,5% (924 950) зафиксированы комплексами автоматической фотофиксации правонарушений.

В состоянии опьянения задержано 2224 водителя. На территории области зарегистрировано 979 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 112 и пострадало 1216 граждан.