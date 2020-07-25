Многодетная мать утонула в Бердском заливе

Её тело прибило в район парка отдыха «Ремикс». Вчера вечером, как сообщили очевидцы, в воде Бердского залива было обнаружено тело неизвестной женщины. Очевидцы сообщили о трагической находке в полицию. -Утопленницу забрали спасатели, которые приехали на катере, -рассказал молодой человек, находившийся в тот момент на берегу. Как стало известно сайту «Свидетель 24. Инфо», погибшей оказалась жительница Искимского района. У нее остались трое детей. Количество жертв летнего сезона неумолимо растёт. В четверг, 23 июля, в Ордынском районе утонул 28-летний мужчина. В течение двух дней его тело искали водолазы МЧС бердского поисково-спасательного отряда. Сегодня, около 19.00 утонувший мужчина был найден спасателем международного класса БПСО Михаилом Примаковым. Тело передано сотрудникам полиции Ордынского района.
Её тело прибило в район парка отдыха «Ремикс».
Вчера вечером, как сообщили очевидцы, в воде Бердского залива было обнаружено тело неизвестной женщины. Очевидцы сообщили о трагической находке в полицию.
-Утопленницу забрали спасатели, которые приехали на катере, -рассказал молодой человек, находившийся в тот момент на берегу.
Как стало известно сайту «Свидетель 24. Инфо», погибшей оказалась жительница Искимского района. У нее остались трое детей.
Количество жертв летнего сезона неумолимо растёт. В четверг, 23 июля, в Ордынском районе утонул 28-летний мужчина. В течение двух дней его тело искали водолазы МЧС бердского поисково-спасательного отряда. Сегодня, около 19.00 утонувший мужчина был найден спасателем международного класса БПСО Михаилом Примаковым. Тело передано сотрудникам полиции Ордынского района.