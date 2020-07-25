Молитвы святому князю Владимиру на день памяти 28 июля 2020: что нужно делать, а что категорически запрещено

В День Крещения нельзя сквернословить, обижаться и в целом испытывать негативные эмоции. Церковь также рекомендует отказаться от шумных застолий, переедания и распития алкогольных напитков.

28 июля, Русская православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира, и к данному празднику в России приурочена памятная дата — День Крещения Руси

28 июля Церковь празднует память Святого Равноапостольного князя Владимира с сайта http://www.pravmir.ru

Тропарь равноапостольному князю Владимиру, глас 4

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире, на высоте стола сидя матере градов, богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду уведети православную веру, и обрел еси бесценный бисер, Христа, избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную. Тем же празднуем твое успение, людие твои суще: моли спастися державы твоея Российския начальником, Христолюбивому православному народу.

Кондак равноапостольному князю Владимиру, глас 8



Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне Владимире, вся, яко младенческая мудрования, яже о идолех тщания оставль, яко муж совершенный, украсился еси божественнаго крещения багряницею: и ныне Спасу Христу в веселии предстоя, моли спастися державы Российския начальником и множеству владомых.

Величание равноапостольному князю Владимиру

Величаем тя, святый равноапостольный княже Владимире, и чтем святую память твою, идолы поправшаго и всю Российскую землю святым крещением просветившаго.

Молитвы святому равноапостольному князю Владимиру

Молитва первая

О великий угодниче Божий, богоизбранный и богопрославленный, равноапостольный княже Владимире! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, восприяв Святое Крещение, просветил еси светом Божественныя веры и благочестия всю страну Русскую. Славяще убо и благодаряще Премилосердаго Творца и Спасителя нашего, славим, благодарим и тя, просветителю наш и отче, яко тобою познахом спасительную веру Христову и крестихомся во Имя Пресвятыя и Пребожественныя Троицы: тою верою избавихомся от праведнаго осуждения Божия, вечнаго рабства диаволя и адова мучительства: тою верою восприяхом благодать всыновления Богу и надежду наследования Небеснаго блаженства. Ты еси первый вождь наш к Начальнику и Совершителю нашего вечнаго спасения Господу Иисусу Христу; ты еси теплый молитвенник и ходатай о стране Русской, о воинстве и о всех людех. Не может язык наш изобразити величие и высоту благодеяний, тобою излиянных на землю нашу, отцев и праотцев наших и на нас, недостойных. О всеблагий отче и просветителю наш! Призри на немощи наша и умоли премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас, по милости Своей, да всадит в сердце наше спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже разумети нам пути Господни, оставити стези нечестия и заблуждений, тщатися же во стезях спасения и истины, неуклоннаго исполнения заповедей Божиих и уставов Святыя Церкве. Моли, благосерде, Человеколюбца Господа, да пробавит нам великую милость Свою, да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней и от всякаго зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да даст пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем споспешение о еже усердно службы своя исправляти, любовь между собою и единомыслие имети, на благо же Отечества и Святыя Церкве верне подвизатися, да возсияет свет спасительныя веры в стране нашей во всех концех ея, да упразднятся вся ереси и расколы, да тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий угодниче Божий, равноапостольный княже Владимире! Призри на немощи наши и умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело и да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца наша покаяние и спасительный страх Божий, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже оставити нам стези нечестия и на путь спасения обратитися, неуклонно же заповеди Божия творити и уставы Святыя Церкве соблюдати. Моли, благосерде, Человеколюбца Бога, да явит нам великую милость Свою: да избавит нас от смертоносных болезней и от всякаго зла, да сохранит и спасет рабов Божиих (имена) от всех козней и наветов вражиих и да все мы сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков.

Традиции 28 июля

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Владимир Красно Солнышко;

Кирик и Улита;

Кириков день;

Кирики-мокродырики.

Этот день обычно был дождливым, отсюда и название «Кирики-мокродырики». Если же день выдавался солнечный, то подмечали: «На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит». Но, несмотря на это, крестьяне старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду. Улита считается бабьей заступницей, поэтому в день её почитания женщинам полагалось больше отдыхать.

В народном понимании, Кирик и Улита – «вздорные» святые, а день их память – один из самых страшных летних дней. Куряне, украинцы, сербы и гуцулы 28 августа не работали, чтобы не убил гром и не начался мор скота.

В день Кикира и Улиты считали грехом жать хлеб, в поле не ходили, боясь призраков или видений, которых в народе ещё называли маньяками. В это день нельзя ругаться и ссориться с близкими людьми.

Приметы на 28 июля

На Улиту жать нельзя, иначе нечисть голову заморочит.

Особенно ярко в этот день сияет солнце, лучи которого обладают целительной силой.

Липа пожелтела – осень ранней будет.

Дождь с утра – к солнечному дню.

Южный ветер подул – погода ясной будет. Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.

Если гром гулко гремит, будет ливень.

Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.

Туман вечером – к дождю.

Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Традиционно в этот день проводится крестный ход. Верующие славят князя Владимира, православную веру и бога. В этот день принято вспоминать свое собственное крещение и размышлять о том, что значит бог для каждого из нас, пишет https://www.tvc.ru

В этот день не рекомендуется работать, проводить генеральную уборку и большую стирку. Можно заниматься только теми домашними делами, которые необходимы.

В День Крещения нельзя сквернословить, обижаться и в целом испытывать негативные эмоции. Церковь также рекомендует отказаться от шумных застолий, переедания и распития алкогольных напитков.

Люди верят, что, если на День Крещения с утра пошел дождь, это значит, что он святил землю и людей. Тем не менее 28 июля- обязательно будет солнечным днем, поскольку Владимир Красно Солнышко поспособствует этому.

Также не стоит забывать, что у всех Владимиров в этот день именины и стоит их поздравить с этим светлым праздником.