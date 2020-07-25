Прибор по моментальному обнаружению COVID-19 появился у землян

Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого им излучения.

Создано средство для моментального обнаружения COVID-19

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител, сообщил портал MedicalXpress.

Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Оно способно реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого им излучения. При этом искусственный интеллект анализирует реакцию детектора и определяет, какое именно вещество находится в крови пациента.

На практике это выглядит следующим образом. Поверхность детектора смазывают реагентом, восприимчивым к коронавирусу. При попадании частиц вируса на детектор он меняет распространяемый свет, который можно заметить с помощью камеры телефона.



Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

Поверхность устройства может быть покрыта реагентом или раствором, содержащим белки, которые специфически связываются с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Когда применяется образец зараженного человека, вирус связывается с поверхностью, вызывая оптические изменения, которые могут быть немедленно обнаружены камерами телефона.

«Это устройства, с помощью которых специалист в области общественного здравоохранения мог бы отправиться в полевые условия для проведения тестирования в месте оказания медицинской помощи, будь то в центре для прогулок или непосредственно в обществе», — сказал доктор Джордан. «Они чрезвычайно быстры — время обработки результатов теста составляет несколько минут, и вы проводите тестирование прямо там, а не отправляете свой образец в большую коммерческую лабораторию с огромным отставанием. Это позволило бы этим профессионалам немедленно сказать, если кто-то должен быть помещен на карантин и получить имена своих контактов, чтобы они могли начать отслеживание контактов «.