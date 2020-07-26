Ближайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день?

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 28 июля и продолжится 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.

Врачи в этот день рекомендуют людям, из группы риска, иметь под рукой привычные лекарства, от хронических болезней и простые обезболивающие, снимающие спазмы. 29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.