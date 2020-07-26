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Ближайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день?

10:00 26.07.2020 Фото: pxhere.com
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По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами.

Ближайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день?
Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 28 июля и продолжится 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется  не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.

Врачи в этот день  рекомендуют людям, из группы риска, иметь под рукой привычные лекарства, от хронических болезней и простые обезболивающие, снимающие спазмы. 29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.

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От редакции

Относите себя к метеозависимым?

Аноним, 22 июля 2020 00:57
НВР:
Да, ещё как
Аноним, 22 июля 2020 01:21
НВР:
Да
Аноним, 22 июля 2020 01:21
НВР:
Да
Аноним, 23 июля 2020 17:34
НВР:
даже очень,но если укреплять себя,- тогда меньше

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