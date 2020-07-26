Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?

Сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей в июле или августе смогут получить семьи, которые ранее не успели подать заявления на выплаты, введенные в связи с пандемией. В мае президент России Владимир Путин предложил установить выплаты всем семьям, которые имеют детей в возрасте до 3 лет, в размере 5 тыс. рублей в течение трех месяцев (за апрель, май и июнь). Также была введена единовременная выплата в 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет, разъяснил АиФ.
23 июня Владимир Путин во время очередного обращения к россиянам предложил выплатить в июле еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Таким образом, если родители по какой-то причине еще не оформляли выплаты на детей, то в июле или августе они смогут получить 20 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет (то есть две единовременные выплаты). А родители детей до 3 лет одним платежом смогут получить 15 тыс. рублей (ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая положена за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года), а затем — июльскую выплату в 10 тыс.
Как получить детские выплаты, введенные в связи с пандемией?
Семьи с детьми, рожденными в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 г. включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка. Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в том случае, если единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 01.04.2017 г. по 31.12.2019 г., если у семьи есть или было право на материнский капитал (первый ребенок родился с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.), а также при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года. На детей, рожденных после 1 июля 2020 года, выплата в 5 тыс. рублей не распространяется.
Семьи с детьми, рожденными в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 г. включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка. Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в том случае, если единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 01.04.2017 г. по 31.12.2019 г., если у семьи есть или было право на материнский капитал (первый ребенок родился с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.), а также при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года. На детей, рожденных после 1 июля 2020 года, выплата в 5 тыс. рублей не распространяется.
Для получения выплаты необходимо подать на портале госуслуг заявление до 1 октября 2020 года, сделать это может любой из родителей или усыновителей. Дополнительная июльская выплата в 10 тыс. рублей впоследствии будет начислена автоматом.
Все выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей, в заявлении необходимо указать данные о каждом ребенке.
В случае возникновения любых вопросов родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей.
Что за третья выплата и кто может на нее рассчитывать?
Кроме того, семьям с размером дохода ниже прожиточного минимума положены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они были анонсированы президентом еще в январе, однако фактически деньги начали перечислять только в июне (с перерасчетом с начала 2020 года). Пособие могут получить семьи с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Точная сумма выплаты определяется по прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья.
Для получения пособия семья должна подтвердить не только наличие детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и размер дохода. Размер пособия на одного ребенка составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. При расчете пособия учитываются зарплаты, доходы ИП, пенсии, стипендии и другие виды выплат. Заявление на выплату подается на первого ребенка — в соцзащиту или МФЦ, на второго — в отделение ПФР или МФЦ.
Да
Можно было бы
Да очень ждём
Да ждём чтоб одеть детей в школу буду очень благодарна
Нет
жду.даст
Нет не даст поправки приняли зачем теперь давать теперь отбирать будет☠️
Очень бы хотелось потому что август время собирать детей в школу. А в связи с пандемией многие потеряли работу.
Надеюсь,было бы не плохо,ребенка в сад собрать на эти деньги.
Я мама одиночка воспитывают четверых мальчишек все ученики очень сложно ведь одной нужно одеть обуть при этом ещё и в школу собираться а скоро и дрова купить надо и зимние вещи для детей ведь они растут
Думаю да к школе было бы норм
Очень хотелось бы, ребёнка одевать в школу будем надеяться что даст
Хотелось бы!Они нам очень необходимы!Спасибо президенту!!!
Думаю что Путин Владимир Владимирович не оставит детей без финансовой помощи. Тем более пеед школой.
Очень на это надеюсь.
Думаю Владимир Владимирович мримит положительное решение о выплатах перед учебным годом.
Это была бы очень хорошая помощь для многих родителей! Собрать в школу детей было бы гораздо легче!
Дааа
Ждем
Думаю что нет.
Я очень надеюсь нужно собирать ребёнка в школу
Да ждём!!
Думаю да. Очень ждем
Надеемся
Путину!@@
Незнаю.Если выплатит то хорошо а нет и на этом спасибо.
Многие вобще живут 6700 в месяц и не жалуются спасибо В.В ПУТИНУ за помощь
Было бы хорошо
Я думою что да
Незнаю харашо их получить к школе
Думаю да
Я думаю дай бог что и по больше даст все таки школа и садик нужно одевать дитей
Думаю что даст ещё нам президент так как к школе нужны деньги очень бы помогло это