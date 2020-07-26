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Самые неблагоприятные дни после 20 июля 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?

01:45 26.07.2020 Фото: pxhere.com
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Люди с хроническими заболеваниями чаще всего ощущают недомогания: головокружение, перепады настроения, артериального давления, тревожность и нарушение сна.

Самые неблагоприятные дни после 20 июля 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
По мнению специалистов, под угрозой 28-29 июля могут оказаться люди с хроническим заболеваниями

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 28 июля и продолжится 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется  не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.

В чем заключается опасность магнитных бурь?

Ученые расходятся на два лагеря, одни считают, что влияние бурь не доказано, а другие уверенны, что они способны влиять, и порой очень сильно на метеочувствительных людей.

Люди с хроническими заболеваниями чаще всего ощущают недомогания: головокружение, перепады настроения, артериального давления, тревожность и нарушение сна.

Как снизить влияние и защитить здоровье от магнитных бурь?

Гипертоникам во время магнитных бурь и за несколько дней до рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.
Людям с пониженным давлением советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Лучше всего хорошо высыпаться накануне и не перегружаться в дни сильных магнитных колебаний.29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.

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От редакции

А как вы спасаетесь в магнитные бури?

Аноним, 24 июля 2020 18:44
НВР:
вашими советами
Аноним, 25 июля 2020 08:25
Спасибо огромное за ваши советы
Аноним, 25 июля 2020 12:17
Спасибо за советы
Аноним, 25 июля 2020 13:15
НВР:
Аноним, 25 июля 2020 15:04
НВР:
Главное знать, что приближается буря. Гораздо хуже, когда не знаешь о ее приближении и пьешь гору лекарств.
Аноним, 25 июля 2020 17:53
Очень сложно и тяжело всю жизнь
Аноним, 25 июля 2020 19:17
НВР:
Мне по Барабану
Сергей, 25 июля 2020 19:18
Все это туфта
Сергей, 25 июля 2020 19:20
Мы только от господа Бога зависим
Сергей, 25 июля 2020 19:21
А все остальное Байки и выдумки
Сергей, 25 июля 2020 19:27
Все зависит от Духовного состояния каждого человека
Сергей, 25 июля 2020 19:34
Плюс психологический статус каждого человека, если вбивать себе в голову каждую болячку то долго не проживёшь, можно загнутся от любой царапины
Аноним, 25 июля 2020 19:43
НВР:
А никак не знаю что делать
Сергей, 25 июля 2020 19:58
А проблема в чем
Сергей, 25 июля 2020 19:43
То, что Богом прописано, этого не изменить и с этим смириться надо , а все остальное это выдумки ( политика, бизнес, и ТД)

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