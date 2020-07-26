Самые неблагоприятные дни после 20 июля 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?

По мнению специалистов, под угрозой 28-29 июля могут оказаться люди с хроническим заболеваниями

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 28 июля и продолжится 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.

В чем заключается опасность магнитных бурь?

Ученые расходятся на два лагеря, одни считают, что влияние бурь не доказано, а другие уверенны, что они способны влиять, и порой очень сильно на метеочувствительных людей.

Люди с хроническими заболеваниями чаще всего ощущают недомогания: головокружение, перепады настроения, артериального давления, тревожность и нарушение сна.

Как снизить влияние и защитить здоровье от магнитных бурь?

Гипертоникам во время магнитных бурь и за несколько дней до рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.

Людям с пониженным давлением советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Лучше всего хорошо высыпаться накануне и не перегружаться в дни сильных магнитных колебаний.29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.