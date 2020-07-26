Самые неблагоприятные дни после 20 июля 2020 года для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 28 июля и продолжится 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.
По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.
В чем заключается опасность магнитных бурь?
Ученые расходятся на два лагеря, одни считают, что влияние бурь не доказано, а другие уверенны, что они способны влиять, и порой очень сильно на метеочувствительных людей.
Люди с хроническими заболеваниями чаще всего ощущают недомогания: головокружение, перепады настроения, артериального давления, тревожность и нарушение сна.
Как снизить влияние и защитить здоровье от магнитных бурь?
Гипертоникам во время магнитных бурь и за несколько дней до рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.
Людям с пониженным давлением советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Лучше всего хорошо высыпаться накануне и не перегружаться в дни сильных магнитных колебаний.29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.
вашими советами
Главное знать, что приближается буря. Гораздо хуже, когда не знаешь о ее приближении и пьешь гору лекарств.
Мне по Барабану
А никак не знаю что делать