Попало на видео: тяжко больным старикам подниматься на 2 этаж сдать кровь и к травматологу в поликлинике Бердска

Проблема, о которой сообщили в видео жители Бердска, существует уже давно: в поликлинике ЦГБ в Микрорайоне пожилым людям приходится чуть ли не ползком подниматься на 2 этаж для сдачи крови и для приема у травматолога. Видео снимали 24 июля 2020 года:

— В бэмзовской поликлинике, анализы — кровь берут на 2 этаже и травматолог тоже на втором. Старикам очень тяжело подниматься по лестнице. А главный врач куда смотрит? Неужели нельзя поменять кабинеты,чтобы людям удобно было? — пишет автор.