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Попало на видео: тяжко больным старикам подниматься на 2 этаж сдать кровь и к травматологу в поликлинике Бердска

21:11 26.07.2020 Фото: Скрин
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А главный врач куда смотрит? Неужели нельзя поменять кабинеты,чтобы людям удобно было? — пишет автор.

Проблема, о которой сообщили в видео жители Бердска, существует уже давно: в поликлинике ЦГБ в Микрорайоне пожилым людям приходится чуть ли не ползком подниматься на 2 этаж для сдачи крови и для приема у травматолога.  Видео снимали 24 июля 2020 года:

— В бэмзовской поликлинике, анализы — кровь берут на 2 этаже и травматолог тоже на втором. Старикам очень тяжело подниматься по лестнице. А главный врач куда смотрит? Неужели нельзя поменять кабинеты,чтобы людям удобно было? — пишет автор.

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От редакции

Можно изменить ситуацию?

Аноним, 24 июля 2020 14:00
Можно,если захотеть
Это я., 24 июля 2020 14:30
И травмотология на втором этаже. Это ужас. Памятно на всю жизнь как я сломала ногу и по лестнице, чуть ни ползком поднималась и спускалась всякий раз на приём к врачу в течение 4 месяцев. Гипс был до колена и весил треть меня, голова от страха кружилась, костыли разъезжались, выход нашли только один- муж на спину себе меня погружал, как рюкзак и затаскивал. Это нечто..
a.danilov, 24 июля 2020 14:37
я так же, на себе- на руках, деда заносил туда, когда ему ногу ампутировали. На костылях ему это было не под силу.
Аноним, 24 июля 2020 15:02
Не буду больше писать комменты, вы их не публикуете
Аноним, 24 июля 2020 16:13
Ещё один камешек в огород дамы Дробинской. Ало-оо, Алла Николаевна, очнитесь, наконец. Хватит совещаться и выдумывать новые должности. Оглянитесь вокруг, вы на работе. Так, работайте же. Вот непотпляемая.
evro, 24 июля 2020 16:34
Травмотлогия на втором этаже? Без лифта? Ужас.
Аноним, 24 июля 2020 17:03
чтобы понять ситуацию, нужно испытать её на себе. Но не дай Бог попасть в такую ситуацию...
AlexAm, 24 июля 2020 21:16
Всё просто - вынуждают ходить в платные клиники. А так и 12 лет назад ходил со сломанной ногой в Бердскую больницу (та что на Первомайской ул.) и там тоже был травматолог на втором этаже и никаких тебе лифтов, как хочешь так и карабкайся. Массаж назначили, так там вообще на 4-ом этаже!!! А БЭМЗовской больнице тогда отделение травматологии вообще на третьем этаже было, а физиолечение на первом - вот и карабкался туда-сюда каждый день. Правда в больнице можно было, конечно, медсестру попросить на грузовом лифте спустить - но как-то тоже искать кого-то, просить, а они ведь там реально работой завалены...
Аноним, 24 июля 2020 21:59
НВР:
невролог тоже на 4 этаже-карабкаюсь на прием(хандрос)
Аноним, 26 июля 2020 17:33
А ещё "весело" от травматолога идти к заведующему за больничным, потом подписать его на первом этаже и вернуться на второй этаж опять к заведующему... И все это со сломанной ногой минимум 4 раза за период лечения. Скачаешь по лестнице и молишься.
Аноним, 26 июля 2020 21:19
НВР:
Об этом говорят и пишут уже не один год. Что толку?

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