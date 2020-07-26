26.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

41 день на карантине просидела 24-летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результат

21:15 26.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
6 1

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская взяла ситуацию под личный контроль и через 4 дня девушка уже вышла с карантина: был готов анализ нового теста.

41 день на карантине просидела 24 летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результат
За 4 дня — и мазок, и его результат, и закрытый больничный — вот что бывает. когда за дело берется главврач ЦГБ
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
41 день на карантине просидела 24 летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результат

+4 зараженных COVID-19 за сутки приблизили Бердск к круглой цифре 160 больных на 26 июля 202041 день на карантине просидела 24-летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результатЕщё 87 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы41 день на карантине просидела 24-летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результатПоделись с теми, кто голодает в пандемию в БердскеЕщё 1798 новостей

Кристина провела на самоизоляции из-за коронавируса 41 день: первый тест на коронавирус показал у нее положительный результат, второй также показал зараженность COVID-19, а третьего она ждала уже больше двух недель. На 37-ой день 24-летняя жительница Бердска обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» — 17 июля.

Сразу же после публикации с редакцией связалась главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Она получила номер телефона больной и связалась уже непосредственно с ней.

— Мне в тот же день позвонила главврач ЦГБ, она мне рассказала, что, во-первых, мой третий тест потеряли, а во-вторых, у моего второго теста ошиблись с результатом: он не положительный, а отрицательный. У меня очень быстро взяли четвертый тест, отвезли его в Новосибирскую областную поликлинику, и уже во вторник, 21 июля, у меня на руках был отрицательный тест и закрытый больничный. Мне прямо дали справку, что этот тест отрицательный. У меня на 41 день закончилась самоизоляций. Целый 41 день – это рекорд, наверное! – рассказывает Кристина.

Неизвестно, сколько бы еще могла ждать героиня потерянного третьего теста, но эта история доказывает, что с тестами на коронавирус не все так гладко, бывают и ошибки и банальные потери анализа. Главное – как быстро и оперативно реагируют врачи на проблему после публикации и как быстро эти недостатки системы могут быть устранены. Как показала история Кристины – за 4 дня.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы соблюдали самоизоляцию до июля?

Аноним, 24 июля 2020 17:42
Соблюдала,итог-корона
Гость, 24 июля 2020 21:05
Ай браво Алла Николаевна!!! Как выкрутилась! ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ!!?.... А как же остальные?
Спасибо Курьер!
А кто же ответит за потерю, за "перепутали" ? Это же шутка !! Попахивает статьей
MaG, 24 июля 2020 23:30
медицина по Бердске один сломал другой потерял...
Аноним, 25 июля 2020 08:30
Надо написать Роспотребнадзор, чтоб возбудили делопроизводство
Гость, 25 июля 2020 11:01
Вряд ли Кристина будет этим заниматься,ей сейчас не до этого! Вышла на свободу.
аноним, 25 июля 2020 12:24
когда Дробинская вступала в должность говорила,что поднимет уровень медицины :))) подняла...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКорабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео 3
21:30 26-07-2020
Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео
БердскНа грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей 11
21:30 26-07-2020
На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей
Бердск+4 зараженных COVID-19 за сутки приблизили Бердск к круглой цифре 160 больных на 26 июля 2020 1
21:29 26-07-2020
+4 зараженных COVID-19 за сутки приблизили Бердск к круглой цифре 160 больных на 26 июля 2020
БердскПриплыл труп многодетной матери к берегу парка "Ремикс" в Бердске
21:27 26-07-2020
Приплыл труп многодетной матери к берегу парка
БердскАтаковали IKEA и другие ТЦ 200-метровые очереди покупателей в Новосибирске 8
21:24 26-07-2020
Атаковали IKEA и другие ТЦ 200-метровые очереди покупателей в Новосибирске
БердскУмер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
21:23 26-07-2020
Умер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1073
21:23 26-07-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ 27
21:22 26-07-2020
По рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ
БердскВ белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли друг друга на сайте знакомств Badoo 8
21:21 26-07-2020
В белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли друг друга на сайте знакомств Badoo
Бердск«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе? 7
21:20 26-07-2020
«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?