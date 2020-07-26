Все не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

21:18
26.07.2020
Фото: Курьер.Среда.Бердск
Кроме проводов — щебень около забора кладбища раскатали по дороге. Работа идет. Медленно, но идет. И это не зависит от указаний министра ЖКХ региона.
25 июля 2020. За прошедшую неделю на будущей мусорке изменилось:
- Растянули провода на опоры вдоль дороги к оврагу.
- Разровняли кучи щебня около забора кладбища по дороге, ведущей к свалке.
Сторожка закрыта. Из техники — только каток.
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От редакции
Какие работы еще не запрещены министром?
Для любого аборигена Бердска не секрет, что с 1957 года, года переноса Бердска на новое место, вечной бедой Бердска уже в течении 63 лет стало отсутствие общественных туалетов в сто тысячном городе, как результат на улицах антисанитария и испражнения жителей Бердска, которые просто физически не успели добежать до дома и опорожнить естественные нужды! И как же спустя 63 года власть имущие Бердска наконец решили проблему общественных туалетов в Бердске и полной антисанитарии, спросите вы? Они просто решили сделать из сто тысячного города Бердск, отхожее место в буквальном смысле этого слова для всей области! Проглотит ли эту "ложку-небоскрёб" фекалий жители Бердска ? Покажет время, но судя по толерантности-недееспособности-несопротивляемости насилию, жители Бердска пассивно решили умереть в страшных муках от веера онкологического гниения каждого из нас? Вместо хотя бы малого , просто поставить подпись против уничтожения и превращения Бердска в отхожее место всей Новосибирской области в магазине Хороший на Горького или в Торговом доме Иваново!
Подписали петицию, что дальше?
В газете "АН" № 28 июль 20г есть статья о МСЗ:
" Плачь природы" - там о всех "прелестях" жизни после строительства таких заводов.
Считаю ПРЕСТУПНИКИ те, кто продвигает такие ядовитые проекты-гнать надо их подальше от нашего города с их мешками бабла!
Все вот кричат - "что нас хотят убить" (и это действительно так - ЛЮБОЙ ШКОЛЬНИК может подсчитать действие отравляющих веществ и когда начнутся болезни и смерти). А кто исполнитель?
ОБЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ наверняка самого же города Бердска! Причем - за небольшие деньги - делают это - за свои крохотные зарплаты: строители и рабочие, водители грузовиков, электрики, монтажники - которые провесили провода и прокладывают дорогу;
- работники "бухгалтерии" - которые высчитывали затраты, оплату за отсыпку, за столбы за провода, зарплаты, кол-во человекочасов, количество топлива для машин и пр.
- мелкие работники что оформляли (НЕ ПОДПИСЫВАЛИ! а оформляли - т.е. запускали в делопроизводство, подшивали, передавали из кабинета в кабинет), бумаги, на землю, на планировку, на согласование и пр.
Это уже сколько? 20 человек? 30? И все это "маленькие" люди ИСПОЛНИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЗЛА! Это жители самого Бердска и у них есть дети, престарелые родители.
И ни один из них НЕ ДУМАЕТ - как будут УМИРАТЬ чьи то мамы, папы, чьи то дети.
ОНИ ДАЖЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ В ОНКОЛОГИИ и не видели умирающих детей! Не были волонтерами в семье онкобольного, в семье человека после инсульта - лежачего который "ходит под себя".
Не мои - но мое. ОНИ ДАЖЕ НЕ ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ!
Им нужны только деньги? Выходит так!
А у них есть знакомые и близкие и НИ ОДИН НЕ СКАЗАЛ ИМ: "ты что делаешь? ты ЧТО ДЕЛАЕШЬ!!?? ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ НАС ЗДЕСЬ ВСЕХ УБИЛИ? ДЕТЕЙ НАШИХ ХОЧЕШЬ УБИТЬ?"
К лесу и полю она обратилась:
"Скоро забьёт меня тина и грязь,
Сгубят постройки, заборная вязь.
Гибнут ручьи, что питают меня,
Рыба уходит, давно нет линя,
Скоро останутся только ротаны,
Дно разрушают огромные краны".
Поле ответило: "Грустно сказать,
Стали насильно меня урезать,
Строят коттеджи и роют карьер,
Даже от свалки не приняли мер".