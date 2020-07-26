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Все не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

21:18 26.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Кроме проводов — щебень около забора кладбища раскатали по дороге. Работа идет. Медленно, но идет. И это не зависит от указаний министра ЖКХ региона.

Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
За неделю с 20 по 25 июля 2020 на свалке появились провода
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

По рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИВсе не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища БердскаЕщё 93 новостей

25 июля 2020. За прошедшую неделю на будущей мусорке изменилось:

  1. Растянули провода на опоры вдоль дороги к оврагу.
  2. Разровняли кучи щебня около забора кладбища по дороге, ведущей к свалке.

Сторожка закрыта. Из техники — только каток.

Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Дорога к свалке
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
С электричеством приходит жизнь на объект
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Опоры стоят надежно
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Туалет призывает им воспользоваться путника и строителя
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Сторожка под замком
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От редакции

Какие работы еще не запрещены министром?

Аноним, 25 июля 2020 15:12
"Туалет призывает им воспользоваться путника и строителя"

Для любого аборигена Бердска не секрет, что с 1957 года, года переноса Бердска на новое место, вечной бедой Бердска уже в течении 63 лет стало отсутствие общественных туалетов в сто тысячном городе, как результат на улицах антисанитария и испражнения жителей Бердска, которые просто физически не успели добежать до дома и опорожнить естественные нужды! И как же спустя 63 года власть имущие Бердска наконец решили проблему общественных туалетов в Бердске и полной антисанитарии, спросите вы? Они просто решили сделать из сто тысячного города Бердск, отхожее место в буквальном смысле этого слова для всей области! Проглотит ли эту "ложку-небоскрёб" фекалий жители Бердска ? Покажет время, но судя по толерантности-недееспособности-несопротивляемости насилию, жители Бердска пассивно решили умереть в страшных муках от веера онкологического гниения каждого из нас? Вместо хотя бы малого , просто поставить подпись против уничтожения и превращения Бердска в отхожее место всей Новосибирской области в магазине Хороший на Горького или в Торговом доме Иваново!
Аноним, 25 июля 2020 15:19
Ну вот могут ведь, когда захотят. Быстро аккуратно и с огоньком! Вот бы в городе так - дороги прокладываются, освещение налаживается. Жалко, что мы не свалка. А вот и слоган образовался "Я/Мы не свалка"
Аноним, 26 июля 2020 05:03
Протестующих нет, значит всех всё устраивает.
Аноним, 26 июля 2020 09:32
Настоящих буйных мало, вот и нет лидера, кто бы повёл за собой "в борьбе за это..."
Подписали петицию, что дальше?
В газете "АН" № 28 июль 20г есть статья о МСЗ:
" Плачь природы" - там о всех "прелестях" жизни после строительства таких заводов.
Считаю ПРЕСТУПНИКИ те, кто продвигает такие ядовитые проекты-гнать надо их подальше от нашего города с их мешками бабла!
Дмитрий ПС, 26 июля 2020 10:38
А убийцы кто?
Все вот кричат - "что нас хотят убить" (и это действительно так - ЛЮБОЙ ШКОЛЬНИК может подсчитать действие отравляющих веществ и когда начнутся болезни и смерти). А кто исполнитель?
ОБЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ наверняка самого же города Бердска! Причем - за небольшие деньги - делают это - за свои крохотные зарплаты: строители и рабочие, водители грузовиков, электрики, монтажники - которые провесили провода и прокладывают дорогу;
- работники "бухгалтерии" - которые высчитывали затраты, оплату за отсыпку, за столбы за провода, зарплаты, кол-во человекочасов, количество топлива для машин и пр.
- мелкие работники что оформляли (НЕ ПОДПИСЫВАЛИ! а оформляли - т.е. запускали в делопроизводство, подшивали, передавали из кабинета в кабинет), бумаги, на землю, на планировку, на согласование и пр.

Это уже сколько? 20 человек? 30? И все это "маленькие" люди ИСПОЛНИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЗЛА! Это жители самого Бердска и у них есть дети, престарелые родители.
И ни один из них НЕ ДУМАЕТ - как будут УМИРАТЬ чьи то мамы, папы, чьи то дети.
ОНИ ДАЖЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ В ОНКОЛОГИИ и не видели умирающих детей! Не были волонтерами в семье онкобольного, в семье человека после инсульта - лежачего который "ходит под себя".
Не мои - но мое. ОНИ ДАЖЕ НЕ ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ!
Им нужны только деньги? Выходит так!

А у них есть знакомые и близкие и НИ ОДИН НЕ СКАЗАЛ ИМ: "ты что делаешь? ты ЧТО ДЕЛАЕШЬ!!?? ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ НАС ЗДЕСЬ ВСЕХ УБИЛИ? ДЕТЕЙ НАШИХ ХОЧЕШЬ УБИТЬ?"
Аноним, 26 июля 2020 14:08
Эти глупцы просто считают, что они особенные , а значит их защитят высшие силы от гниения заживо от онкологии, когда их дети и внуки будут играть на областных мусорных кучах в Бердске! Они ведь всего лишь исполняли приказы, от них ведь "ничего не зависит"! Когда через пол года или месяц после запуска облостного отхожего места, кто-нибудь из близких или детей или внуков этих слепцов серьёзно заболеет, то они начнут роптать на бога за несправедливость к ним по их "наивному мнению" ,что мы способны соврать самим себе и оправдать любой наш поступок, но соседа мы вовек не простим даже за неосторожное слово в свой адрес! Такие люди не видят в жизни причинно следственные связи, а когда наказание за их глупость настигает их, они называют это злой рок или проклятием колдуний, ведь современные медики , как правило не могут таким помочь и бегут к бабкам срочно лечиться заговорами, и даже не пытаясь понять , что корень зла их бед они сами... Тоже самое можно сказать про "тайных, невидимых" рубщиков и пильщиков строевых сосен в Бердске, они ведь не знают, что каждый лес размером с двадцать футбольных полей это один живой мицелеевый разумный гриб контролирующий и лично выращивающий этот лес, пища и кормилицы которого которого деревья составляющие лес, мы варварски воруем у него из под носа его корм и наивно верим, что лес нас всех не накажет за содеянное? Правило зуб за зуб, глаз за глаз, наши до крещения предки, заимствовали у мудрой и всегда справедливой природы...
Аноним, 26 июля 2020 14:19
Плакала речка, слезою катилась,
К лесу и полю она обратилась:
"Скоро забьёт меня тина и грязь,
Сгубят постройки, заборная вязь.

Гибнут ручьи, что питают меня,
Рыба уходит, давно нет линя,
Скоро останутся только ротаны,
Дно разрушают огромные краны".

Поле ответило: "Грустно сказать,
Стали насильно меня урезать,
Строят коттеджи и роют карьер,
Даже от свалки не приняли мер".
Аноним, 26 июля 2020 16:12
У кого не спрошу в Бердске о строящейся свалке для областного мусора, строящегося почти на БЭМЗовском водозаборе, практически никто ничего слыхом не слыхивал из жителей Бердска!
Аноним, 26 июля 2020 23:59
Разрешение на свалку однозначно уже одобрено, если бы не уверены были в разрешении, дорогу бы не строили. Все прекрасно знают про свалку, делают вид что не знали. От онкологии когда умирать будут, пусть не визжат как сейчас сидят молчат.

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