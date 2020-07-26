26.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей

21:30 26.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
11 8

Бердская власть намерена разобрать в ситуации, но гарантирует, что не даст сорвать отопительный сезон. «Все бердчане зимой будут с теплом», заявил и. о. мэра Владимир Захаров.

На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК 1 из за долга в 64 млн рублей
Котельная ТГК-1 на лето вводит режим простоя

В пятницу, 24 июля, стало известно, что частная котельная ТГК-1, отапливающая треть Бердска, закрывается. Об этом заявил ее директор Антон Блинов.

В 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК 1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019 года, но по итогу не была предоставлена.

Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ.

-Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — цитирует Портал ЖКХ Антона Блинова.

В 2020 году ООО «ТГК 1» подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах в 2019 году в размере 48,63 млн рублей и направила обращения в региональные и муниципальные инстанции о выплате этой суммы в 2020 году. Но во всех поступивших ответах либо нет информации по этому вопросу, либо звучит отказ в компенсации.

— Имеющаяся перед нами задолженность и нежелание выделять компенсацию по дополнительно понесенным расходам со стороны муниципалитета, фактически убивает котельную, — добавляет Антон Блинов. – Мы не планировали такие радикальные меры как вывод котельной из эксплуатации, но в данных условиях мы не имеем возможности продолжать работать, по независящим от нас причинам. А компенсировать эти почти 64 млн убытков которые нам не хотят возвращать, нам неоткуда… Но я как руководитель предприятия обязан принимать все разрешенные законодательством меры для недопущения банкротства ТГК и сейчас я вижу единственный способ сохранения предприятия – остановить убыточные виды деятельности — производство тепловой энергии.

Сейчас ООО «ТГК 1» ведет процедуру подготовки уведомления в адрес администрации Бердска о старте процедуры вывода теплового источника из эксплуатации. По словам Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше окончания отопительного сезона 2020/2021 года.

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров заявил 25 июля «Курьер. Среда. Бердск», что будет разбираться в ситуации, но гарантировал, что все бердчане будут зимой с теплом. Подготовка к новому отопительному сезону не будет сорвана.

-Я могу сказать про муниципальные котельные — там все в порядке. Про частную — не в курсе. Будем разбираться. У всех есть долги и КБУ люди должны. Если частная котельная предпринимает какие-то действия, мы изучим и сделаем вывод. Но могу заверить бердчан, что в любом подготовку к зиме город выполнит, и все будут с теплом. Частная котельная или муниципальная — есть закон о теплоснабжении 314-й, есть обязательства, которые мы выполним. Я даю полную гарантию безопасности для горожан, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

Мнение читателей
2
5
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как выбить деньги частной котельной?

1906, 25 июля 2020 18:11
Хорошо зимой топит ТГК-1,нельзя ее останавливать.Вега весь центр не потянет в отопительный сезон.Холодные у нас зимы.
Анонимус, 25 июля 2020 18:46
А как эта котельная стала частной? Без документов независимого аудита просто вброс, может не такая уж и убыточная котельная...
Аноним, 25 июля 2020 19:26
тк же как и все предприятия страны стали частными
Анонимус, 25 июля 2020 20:37
Аноним, 25 июля 2020 19:26
Просветите? Остальные котельные не стали частными, а остались подконтрольны муниципалитету. Как так вышло что котельная отапливаюшая город стала частной?
Аноним, 25 июля 2020 20:21
Очередная порция шантажа от Блинова,являющегося всего лишь исполнительным руководителем,а,что собственник котельной отмалчивается? Все эти спектакли с пугалками о выводе котельной из эксплуатации начались после бегства в Пенсионный фонд Терепы А.Г.,при нем для ТГК был режим наибольшего благоприятствования,привыкли к легкой жизни,а сейчас увы,как говорят," любишь медок,люби и холодок", так,что хватит истерить,готовьте Блинов объект доверенный вам для руководства к предстгящему отопительному сезону.
Аноним, 25 июля 2020 22:40
Собственник ТГК-1 доиграется, дошантажирует ВЛАСТЬ. Не местную, а власть федеральную.

Котельную заберут за долги, а заодно выяснят ОТКУДА в частных руках появилась такая собственность.
Аноним, 25 июля 2020 23:45
Достали...Национализировать тогда и все,раз не справляются.Что им надо?Тарифы еще поднять?Какие-то "дополнительные расходы" придумали.
Аноним, 26 июля 2020 00:30
Городу давно пора решить вопрос и избавиться от этих нахлебников(ТГК1)! Да сплавляли когда то излишки тепла, но теперь завода нет, котельная монстр предназначена для выработки пара, а не горячей воды!!!
Аноним, 26 июля 2020 09:52
надоели все эти блиновы и захаровы.Из-за их возни простой люд в итоге страдает.Как так блинов науправлял,что какие-то допрасходы появились?Из своего кармана и возмещай.
Аноним, 26 июля 2020 10:16
Да пусть закрывается, немцев победили и зиму без котельной проживём
Житель, 26 июля 2020 12:09
Бердская олигархия уже достала, один вонючку строит под окнами, другой шантаж устроил, когда это закончится ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКорабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео 3
21:30 26-07-2020
Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео
БердскНа грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей 11
21:30 26-07-2020
На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей
Бердск+4 зараженных COVID-19 за сутки приблизили Бердск к круглой цифре 160 больных на 26 июля 2020 1
21:29 26-07-2020
+4 зараженных COVID-19 за сутки приблизили Бердск к круглой цифре 160 больных на 26 июля 2020
БердскПриплыл труп многодетной матери к берегу парка "Ремикс" в Бердске
21:27 26-07-2020
Приплыл труп многодетной матери к берегу парка
БердскАтаковали IKEA и другие ТЦ 200-метровые очереди покупателей в Новосибирске 8
21:24 26-07-2020
Атаковали IKEA и другие ТЦ 200-метровые очереди покупателей в Новосибирске
БердскУмер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
21:23 26-07-2020
Умер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1073
21:23 26-07-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ 27
21:22 26-07-2020
По рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ
БердскВ белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли друг друга на сайте знакомств Badoo 8
21:21 26-07-2020
В белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли друг друга на сайте знакомств Badoo
Бердск«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе? 7
21:20 26-07-2020
«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?