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Дожди и +20 градусов ожидаются в Бердске 26 июля. Такая погода сохранится до августа

09:04 26.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дождливую и прохладную погоду синоптики обещают и в начале следующей недели. Распогодится только в последний день июля.

Дожди и +20 градусов ожидаются в Бердске 26 июля. Такая погода сохранится до августа
28 июля в Бердске будет дождливо и пасмурно

По данным управления МЧС по Новосибирской области, 26 июля в регионе ожидаются переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, днем местами грозы, ночью по северо-западу в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, днем +20, +25°C.

В Бердске в воскресенье синоптики обещают дожди в течение всего дня, воздух прогреется до 20 градусов тепла. С такой же погоды начнется новая неделя — 27 июля, по прогнозам, в Бердске будет дождливо и прохладно. Распогодится лишь к концу недели.

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