Приплыл труп многодетной матери к берегу парка «Ремикс» в Бердске

Спасатели БПСО на катере доставили тело утопленницы на берег Бердского залива и передали полицейским. Следствие установит обстоятельства гибели женщины.

Бердские спасатели доставили тело утонувшей женщины на берег

Отдыхающие на побережье Бердского залива в пятницу вечером увидели в воде плавающее человеческое тело и сообщили спасателям.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный Бердского поисково-спасательного отряда, тело утонувшей женщины доставили на берег и передали полицейским.

-Тело было найдено на поверхности воды. Оно находилось в нескольких метрах от берега. Подошли на катере и транспортировали. Скорее всего, его принесло в Бердский залив. Но все обстоятельства будет устанавливать следствие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный БПСО.

По предварительной информации, найденный 25 июля в Бердском заливе труп принадлежит жительнице Искитимского района, у которой трое детей.