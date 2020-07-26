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Куда звонить, если не получил выплату от Путина в 5000, 6 018, 10000, 3000 рублей?

09:30 26.07.2020 Фото: https://www.freeimg.ru/
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Более 14 млрд рублей направлено на дополнительные меры поддержки семей с детьми в Новосибирской области.Телефоны горячих линий министерства труда и социального развития региона (8-800-100-0082) и Отделения ПФР ((383) 229-19-49).

Куда звонить, если не получил выплату от Путина в 5000, 6 018, 10000, 3000 рублей?
Более 14 млрд рублей направлено на дополнительные меры поддержки семей с детьми в Новосибирской области
Сюжет: Все пособия Путина
Куда звонить, если не получил выплату от Путина в 5000, 6 018, 10000, 3000 рублей?

Куда звонить, если не получил выплату от Путина в 5000, 6 018, 10000, 3000 рублей?Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и областиЕщё 217 новостей

В условиях действия на территории региона режима повышенной готовности по противодействию распространения коронавирусной инфекции Правительство Новосибирской области особое внимание уделяет наиболее уязвимым категориям граждан. В соответствии с инициативами Президента Российской Федерации Владимира Путина дополнительные меры социальной поддержки оказываются семьям с несовершеннолетними детьми и оставшимся без работы жителям региона.
По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области более 2,6 млн рублей перечислено в качестве ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Получателями стали 55 тысяч семей региона, где проживает порядка 69 тысяч детей. Размер выплаты – 6 018,5 рублей.

Общая сумма выплат безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка составляет 124,4 тысячи рублей. Количество получателей – 23,4 тысячи человек. Аналогичная статистика по количеству несовершеннолетних детей – 23,4 тысячи.

По информации Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили 324,4 тысячи семей Новосибирской области, где проживает 449,4 тысячи детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно. Дополнительно в июле единовременная выплата в том же размере, но уже в беззаявительном формате, была перечислена почти 392 тысячам семей региона на 535,4 тысячи детей.

На 97 тысяч детей в возрасте до 3 лет перечислены выплаты в размере 5 000 рублей. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, этой мерой поддержки смогли воспользоваться больше семей Новосибирской области. Общее количество семей – получателей выплаты составляет 89,9 тысяч.

Подробную информацию о выплатах можно получить в памятке, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

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