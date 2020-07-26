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Все телефоны ковидных госпиталей Новосибирска

09:36 26.07.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Под инфекционные госпитали частично или полностью перепрофилировали несколько новосибирских больниц.

Все телефоны ковидных госпиталей Новосибирска
За это время число заразившихся в регионе составило более 8,5 тысячи человек, из них 6,5 тысячи уже здоровы

Справочные телефоны инфекционных госпиталей Новосибирска, сообщает Минздрав.
По данным оперативного штаба на утро 25 июля в регионе зарегистрировано 8 717 случаев COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 521 ребенок. 6 727 человек выздоровели (+112 за сутки).

Это пациенты с лабораторно подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. В отделениях интенсивной терапии находятся 79 человек, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Под инфекционные госпитали частично или полностью перепрофилировали несколько новосибирских больниц. Мы собрали телефоны, по которым можно узнать о состоянии здоровья близких, госпитализированных в инфекционные стационары. В некоторых организованы отдельные справочные телефоны для родственников:

детская больница №3 — 203-79-52
больница №11 — 341-16-54
ЦКБ — 330-98-99
больница №12 — 8-906-193-84-62
областной кардиодиспансер — 216-53-26
больница скорой помощи №2 — 266-17-30
горбольница №1 — 226-74-97 (1 пульмонологическое отделение), 225-18-71 (2 пульмонологическое отделение), 236-73-26 (отделение реанимации и интенсивной терапии).

В инфекционной больнице и туберкулезной больнице медицинский персонал при необходимости сам сообщает информацию о состоянии пациентов только по телефонам контактных лиц, номера которых указали пациенты при поступлении.

В больнице №3 звонки родственников поступают в приемную главного врача, ее телефон: 345-14-31.
В областном госпитале ветеранов войн №2 организованы два горячих телефона: 240-28-98 (трехэтажный корпус), 8-983-128-52-66 (пятиэтажный корпус).

Родственники пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19, госпитализированных больницу № 25, могут звонить по телефону: 276-74-57 либо, зная, на каком этаже лежит пациент, по телефонам ординаторских отделений терапевтического корпуса (3 этаж — 276-76-14, 276-75-51, 276-75-27, 4 этаж — 276-76-10, 276-76-11, 5 этаж — 276-76-08, 276-75-50, 276-75-23, ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии).

В большинстве учреждений звонки родственников пациентов принимают после 14.00, в больнице №12 — с 14.00 до 16.00.

С момента, когда в Новосибирске был лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, прошло больше 4 месяцев. За это время число заразившихся в регионе составило более 8,5 тысячи человек, из них 6,5 тысячи уже здоровы.

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