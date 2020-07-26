Ковидный разгон цен: начала расти цена на домашний интернет и ТВ

«Билайн» с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, следует из данных оператора.

По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата за ТВ и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10–15%

Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. «Билайн» с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, следует из данных оператора. Другие крупные игроки также уже провели индексацию или планируют это сделать в ближайшем будущем. По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.

После удаленки

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. Об этом сообщается на сайте оператора. В компании пояснили «Известиям», что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов. Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию также значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

— С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент, — отметили в «Вымпелкоме».

В компании добавили, что во время самоизоляции активно поддерживали своих клиентов, предлагая льготные или вовсе бесплатные услуги. А сейчас пришло время изменений, говорят там.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Известиям» сообщили, что информация об изменении «Вымпелкома» тарифов на домашний интернет и ТВ поступила в ведомство и находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.

Все вместе

С начала июля стоимость некоторых тарифов повысил и «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru). Индексация затронула менее 10% клиентов оператора, а повышение цен не превысило 5%, отметили в компании.

МТС же в июле увеличила размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года. В компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15–20 рублей в месяц, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ самостоятельно перешли на новые тарифы. Оператор не планирует менять тарификацию для всех абонентов платного ТВ, подчеркнули в МТС.

Изменит цены на отдельные архивные интернет-тарифы с 1 августа и «Акадо». Их актуализация происходит с учетом увеличения себестоимости услуг, пояснили в компании.

Среди операторов, которые только рассматривают повышение тарифов, — «Ростелеком». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню, сообщили «Известиям» в ее в пресс-службе. Также на решение может повлиять увеличение себестоимости услуг. На высококонкурентном рынке у операторов нет возможности завышать цены — клиент сразу же уйдет к другому, добавили в «Ростелекоме».

Там подчеркнули, что в период действия ограничительных мер операторы не только не меняли тарифы, но при наличии технической возможности увеличили скорость передачи данных без повышения цены. Также был мораторий на приостановку доступа к услугам при возникновении текущей задолженности, отметили в «Ростелекоме».

В пресс-службе «Мегафона» отказались от комментариев.

Издержки производства

Операторы, повышая цены на архивные тарифные планы, стимулируют таким образом абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы, пояснил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Согласно проведенному в конце прошлого года компанией опросу провайдеров, операторы прогнозировали увеличение цен на интернет и ТВ в пределах 12–15% в течение 2020-го. По словам Дениса Кускова, на планомерный рост тарифов влияют как инфляция и колебание курса рубля, так и растущие затраты на исполнение «закона Яровой», а также закона об устойчивом интернете.

При этом пандемия COVID-19 дополнительно подстегнула цены, так как за время карантина абоненты привыкли потреблять больше трафика, отметил аналитик. Он не исключил, что в этом году тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут и на 20%. Особенно если не будет решен вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы «Доступный интернет».

По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата за ТВ и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10–15%.

Операторы пересматривают условия архивных тарифов чаще всего в сторону увеличения. Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше услуг. Например, увеличение скорости доступа в Сеть, расширенный набор каналов, отметил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Рост стоимости тарифов, по его словам, происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры. Кроме того, операторы часть контента для телевидения покупают за рубежом, а из-за ослабления курса рубля он подорожал.

Источник: Известия