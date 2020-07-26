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Лежащего на трамвайных путях разрезал трамвай. Умер в скорой

11:17 26.07.2020 Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Трамвай №15 двигался по со стороны улицы Волховская, и между остановками «Школа» и «Юго-западный жилмассив» наехал на пешехода.

Лежащего на трамвайных путях разрезал трамвай. Умер в скорой
40-летнего лежащего на путях мужчину переехал трамвай в Ленинском районе

25 июля трагический случай произошел около 22.00 в Ленинском районе напротив дома №131 на улице Связистов. Трамвай №15 двигался по со стороны улицы Волховская, и между остановками «Школа» и «Юго-западный жилмассив» наехал на пешехода.

Трамвай совершил наезд на мужчину, который по непонятным причинам лежал на трамвайных путях. Мужчине на вид около 40 лет, личность не установлена. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Сейчас полицейские устанавливают все причины произошедшего ДТП. Кроме того, правоохранителям предстоит установить личность погибшего и причины, по которым он оказался на путях

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