Холод идет в Сибирь и Урал к 27 июля 2020: на юг Сибири смещается активный циклон

В воскресный день интенсивность осадков увеличится, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае сильные дожди со шквалистым ветром до 22 м/с.

На юг Сибири смещается активный циклон

На Урале и в Сибири к понедельнику заметно похолодает. По восточной периферии северного антициклона с центром над Новой Землей будет поступать холодная воздушная масса из северных широт, сообщает Гидрометцентр.

На большей части Уральского и Сибирского регионов температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса, на юге Таймыра отрицательная аномалия к понедельнику достигнет 6-8 градусов. Если в субботу днем (25 июля) +15…+20°, то 27 июля уже +11…+16°. В Туруханском районе в ближайшие дни не выше +16…+21°. Такое похолодание будет сопровождаться дождями. Чуть теплее будет в Эвенкии, максимальная температура в пределах +20…+25°, и лишь на севере понижение до +16°.

На Ямале в последние июльские выходные местами пройдут небольшие дожди. Температура в ночные часы +8…+13°, в субботу днем +18…+23°, в воскресный день похолодает на 2-3 градуса. Ханты-Мансийский округ и юг Тюменской области под опекой антициклона. Все выходные много солнца и без осадков, днем тепло +20…+25°. К понедельнику на северо-востоке заметно похолодает до +14…+19°.

Юг Урала по-прежнему в зоне фронтальных разделов. Пройдут кратковременные дожди, в Челябинской области местами сильные. Лишь в Курганской области в субботу преимущественно без осадков. Температурный фон без изменений, в ночные часы +10…+15°, в горах до +4°, днем +21…+26°.

На юг Сибири смещается активный циклон. В субботу пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди с грозами. В воскресный день интенсивность осадков увеличится, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае сильные дожди со шквалистым ветром до 22 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне +6…+11°, местами до +16°, в горах до +3°. Днем +18…+23°, при прояснениях столбики термометров поднимутся до +27°.

В центральных и южных районах Красноярского края в первый выходной день (25 июля) облачность переменная, местами не исключены кратковременные дожди с грозами. 26 июля подойдет активный циклон из Казахстана, начнутся дожди, местами сильные, днем при грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с, но сохраниться тепло. Днем температура воздуха будет в пределах от +21° в центральных районах, до +29° в южных районах, а так же в Хакасии и Тыве.

В Иркутской области в последние выходные июля сохраниться неустойчивая погода. Временами будут идти небольшие дожди, днем с грозами и порывистым ветром до 17 м/с. При прояснениях воздух прогреется до +23…+28°, при облачной погоде всего +15…+20°.