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Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео

11:38 26.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Несмотря на коронавирус, бердские моряки отметили святой для каждого из них День ВМФ. Они возложили цветы к памятному камню морякам и почтили минутой молчания ушедших в мир иной.

Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео
Бердским морякам вручили награды от командования флотов и кораблей, где они служили

В воскресенье, 26 июля, служившие на флоте по традиции собрались в на аллее городского парка Бердска у памятного камня морякам, павшим и живым. День ВМФ — святой для них праздник, ставший поистине всенародным.

Из-за пандемии коронавируса праздничные торжества сократили, но вынос знамени, возложения цветов и награждения состоялись. На праздник пришли не только десятки моряков со своими семьями, но гости. Один из руководителей Новосибирского морского собрания Владимир Михальцов поздравив бердских моряков, сообщил, что им передают в качестве подшефного один из кораблей Тихоокеанского флота.

— Ведем переговоры, чтобы один из кораблей Тихоокеанского флота стал вашим подшефным. Это будет новая страница в работе вашей организации — славного города, с традициями — Бердска, — объявил Михальцов.

В 2020 году впервые на празднике, посвященном Дню Военно-морского флота, не было ветерана-моряка Бориса Прилепского. Как отметили организаторы, от болен, поэтому не смог придти, но шлет горячий привет и поздравления всем бердским морякам, служившим в разное время на российских флотах, защищая морские рубежи страны.

Автор видео Анастасия Солодкова

Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео

Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео

Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео

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От редакции

Поздравляем!

Аноним, 26 июля 2020 12:31
Всем причастным - 7 футов под килем! Здоровья и удачи! С Праздником!
Аноним, 26 июля 2020 13:53
И похудейте. Где выправка?
Как беременные.

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