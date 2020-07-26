«Край обезглавлен»: прямо на дороге Дегтярев пообщался с митингующими в поддержку Фургала 

Врио губернатора Хабаровского края заявил участникам автопробега, что он ни от кого не бегает. Он сообщил, что не собирается участвовать в выборах главы региона в 2021 году.

Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поговорил с участниками автопробега в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, который отстранен от должности из-за уголовного дела о подготовке убийств.

«Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение. Поэтому самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения», — сообщила пресс-служба главы региона.

К посту о встрече с митингующими в Instagram прикреплено 20-минутное видео, на котором Дегтярев говорит, что не может выйти к многотысячной толпе в Хабаровске — он может пообщаться только с несколькими десятками человек. При этом губернатор постоянно перебивает автомобилистов и не дает им высказаться.

«Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу как партия будем оказывать поддержку», — сказал врио губернатора.

Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель. «Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», — сказал Дегтярев.

«Я ни от кого не бегаю. Я на своем рабочем месте», — отвечает Дегтярев на претензии, что его «выловили на дороге», чтобы обсудить проблемы региона.

Он сообщил, что выборы губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году, он не собирается в них участвовать. Митингующие ответили, что за него в любом случае никто голосовать не будет.

В Хабаровске уже 16-й день подряд идут массовые акции в поддержку Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. 21 июля он прибыл в Хабаровский край и был представлен правительству региона.