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Плачьте, мужчины! Сдерживание слез может навредить здоровью

12:16 26.07.2020 Фото: pixabay.com
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Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы – это мощный антистрессовый механизм, говорит психиатр. Кроме того, слезы выводят токсины из организма.

Плачьте, мужчины! Сдерживание слез может навредить здоровью
Российским мужчинам посоветовали начать плакать

Про «мужские слезы» многие слышали, но не многие их видели. Это и неудивительно: считается, что сильный пол не может показывать слабость на людях. Однако сдерживание слез может нанести серьезный вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр Евгений Фомин.

По статистике, в России мужчины живут меньше женщин: в среднем 65 лет против 76. Одной из причин такой разницы специалисты называют излишнюю эмоциональную сдержанность сильного пола.

«Поплачь и тебе станет легче» – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение. Однако к плачу стоит прибегать не только женщинам и детям, но и мужчинам, уверен психиатр Евгений Фомин.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы – это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма», – сказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

Думаете, просто так люди во время самоизоляции выходили на балконы для того, чтобы сыграть на музыкальных инструментах или запеть общую песню с незнакомцами? А вот нет. Исследования показывают, что пение в хоре улучшает настроение и помогает бороться со стрессом.

О пользе слез говорят многие врачи. Считается, что плач положительно влияет на четкость зрения и развивает эмпатию. Своевременное избавление от негатива помогает избежать пассивной агрессии или депрессии.

Кроме того, по словам Евгения Фомина, со слезами из организма вымываются токсины и вещества, которые стимулируют стресс.

«Известно, что в слезе содержатся гормоны, например, пролактин. Он является одним из гормонов стресса. Он участвует в процессах стресса, когда человек испытывает какие-то неприятные воздействия и попадает в неприятную ситуацию», – объяснил врач.
Тем не менее, «выпускать пар» через слезы психиатр рекомендует так, чтобы никто этого не видел. Да и часто пользоваться этим приемом снятия стресса не стоит ни мужчинам, ни женщинам.

«Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней», – отметил Евгений Фомин.

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Мужчины не плачут - они огорчаются?

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