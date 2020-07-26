Плачьте, мужчины! Сдерживание слез может навредить здоровью

Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы – это мощный антистрессовый механизм, говорит психиатр. Кроме того, слезы выводят токсины из организма.

Российским мужчинам посоветовали начать плакать

Про «мужские слезы» многие слышали, но не многие их видели. Это и неудивительно: считается, что сильный пол не может показывать слабость на людях. Однако сдерживание слез может нанести серьезный вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр Евгений Фомин.

По статистике, в России мужчины живут меньше женщин: в среднем 65 лет против 76. Одной из причин такой разницы специалисты называют излишнюю эмоциональную сдержанность сильного пола.

«Поплачь и тебе станет легче» – это совет не для мужчин. Физически сильные, они боятся выглядеть недостаточно мужественно и, скорее, будут переживать молча. Женщины в этом плане имеют серьезное психологическое преимущество и могут, не стесняясь, плакать, чтобы снять напряжение. Однако к плачу стоит прибегать не только женщинам и детям, но и мужчинам, уверен психиатр Евгений Фомин.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы – это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма», – сказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

Думаете, просто так люди во время самоизоляции выходили на балконы для того, чтобы сыграть на музыкальных инструментах или запеть общую песню с незнакомцами? А вот нет. Исследования показывают, что пение в хоре улучшает настроение и помогает бороться со стрессом.

О пользе слез говорят многие врачи. Считается, что плач положительно влияет на четкость зрения и развивает эмпатию. Своевременное избавление от негатива помогает избежать пассивной агрессии или депрессии.

Кроме того, по словам Евгения Фомина, со слезами из организма вымываются токсины и вещества, которые стимулируют стресс.

«Известно, что в слезе содержатся гормоны, например, пролактин. Он является одним из гормонов стресса. Он участвует в процессах стресса, когда человек испытывает какие-то неприятные воздействия и попадает в неприятную ситуацию», – объяснил врач.

Тем не менее, «выпускать пар» через слезы психиатр рекомендует так, чтобы никто этого не видел. Да и часто пользоваться этим приемом снятия стресса не стоит ни мужчинам, ни женщинам.

«Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней», – отметил Евгений Фомин.