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Атаковали IKEA и другие ТЦ 200-метровые очереди покупателей в Новосибирске

12:24 26.07.2020 Фото: АСТ-54
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Истосковавшиеся по шоппингу люди готовы ждать несколько часов, чтобы купить новую одежду или же утварь для дома.

Атаковали IKEA и другие ТЦ 200 метровые очереди покупателей в Новосибирске
Новосибирцы выстроились в огромные очереди у торговых центров

Жители Новосибирска выстраиваются в огромные очереди у торговых центров, об этом сообщает АСТ-54.

Очевидцы рассказывают, что очереди длинной до 200 метров выстраиваются у входов в сразу несколько ТЦ. Скопление людей заметили у «МЕГИ», где не так давно открылась IKEA. Истосковавшиеся по шоппингу люди готовы ждать несколько часов, чтобы купить новую одежду или же утварь для дома. Аналогичная ситуация была замечена и на улице Ипподромской, у ТЦ «Континент». Там работает дисконт-центр одного из популярных брендов спортивной одежды и обуви.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске тоже начали работать торговые центры после разрешения губернатора Травникова. Хотя бердчане предпочитают делать покупки в крупных новосибирских ТЦ.

Напомним, торговым центрам в Новосибирске разрешили вернуться к работе с 13 июля. Ранее представители ТЦ «Аура» оценивали свои потери из-за карантина из-за коронавируса примерно в 200 млн рублей.

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От редакции

Вам есть что тратить в ТЦ?

Аноним, 26 июля 2020 12:43
Люди ринулись свои кровные вложить,а то опять ВАУЧЕР вручат .Чубайс жив и будет жить,а планы у него далекие и руки длинные.
Аноним, 26 июля 2020 13:19
Это,что можно купить в Икее,чтобы это явилось вложением лишних средсв,так одно одноразовое барахло.
Аноним, 26 июля 2020 13:42
"Хотя бердчане предпочитают делать покупки в крупных новосибирских ТЦ."

Мне особо нечего тратить и покупаются товары долгого пользования, в случае их выхода из строя и невозможности дешёвой починки приходится покупать, вот куда вы в летнюю жару положите продукты на хранения без исправного холодильника? А как спасётесь от жары в случае если ваш вентилятор окончательно сгорел? Вы хотели сказать Хотя в Бердске на все товары КОНСКАЯ НАЦЕНКА, по сравнению с новосибирскими магазинами и теми же самыми сетевыми магазинами, что и в Бердске, а зарплаты , что нелогично и удивительно гораздо ниже чем у тех кто работает в Новосибирске и отоваривается по более льготным ценам в Новосибирске! Поэтому у полунищих работяг остаётся единственный выход, чтобы свести концы с концами и не положить зубы на полку, либо мотаться по чаще в Новосибирск за более к дешёвыми аналогами товаров Бердска , либо заказывать по почте в московских онлайн магазинах всевозможную технику на 30-50 % дешевле чем в бутиковом по ценам Бердске!
Аноним, 26 июля 2020 13:53
а в очереди не заразятся вирусом?
Аноним, 26 июля 2020 14:20
вирусом шопоголика?
Аноним, 26 июля 2020 14:03
со дня открытия ездили в Мегу два раза. Никаких очередей и в помине нет. Ни в Икею, Ни в Ашан, нив Леруа. А магазинчики Меги так вообще полупустые были.

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