Атаковали IKEA и другие ТЦ 200-метровые очереди покупателей в Новосибирске

Истосковавшиеся по шоппингу люди готовы ждать несколько часов, чтобы купить новую одежду или же утварь для дома.

Новосибирцы выстроились в огромные очереди у торговых центров

Жители Новосибирска выстраиваются в огромные очереди у торговых центров, об этом сообщает АСТ-54.

Очевидцы рассказывают, что очереди длинной до 200 метров выстраиваются у входов в сразу несколько ТЦ. Скопление людей заметили у «МЕГИ», где не так давно открылась IKEA. Истосковавшиеся по шоппингу люди готовы ждать несколько часов, чтобы купить новую одежду или же утварь для дома. Аналогичная ситуация была замечена и на улице Ипподромской, у ТЦ «Континент». Там работает дисконт-центр одного из популярных брендов спортивной одежды и обуви.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске тоже начали работать торговые центры после разрешения губернатора Травникова. Хотя бердчане предпочитают делать покупки в крупных новосибирских ТЦ.

Напомним, торговым центрам в Новосибирске разрешили вернуться к работе с 13 июля. Ранее представители ТЦ «Аура» оценивали свои потери из-за карантина из-за коронавируса примерно в 200 млн рублей.