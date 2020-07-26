Украденного новорожденного вынесла в пакете из роддома похитительница

Женщина похитила ребенка у соседки по палате в ростовском роддоме 25 июля.
Сначала она предложила соседке обменяться детьми, так как очень хотела мальчика, но родила девочку. Тогда, получив отказ и дождавшись ночи, роженица положила чужого малыша в полиэтиленовый пакет и сбежала в неизвестном направлении.
Женщину, похитившую ребенка уже задержали полицейские. Она успела доехать до села Яшалты, что в Калмыкии. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов.
Ребенка в скором времени вернут родителям. Его жизни ничего не угрожает.