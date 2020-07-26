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Украденного новорожденного вынесла в пакете из роддома похитительница

13:06 26.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Роженица предлагала соседке по палате обменяться детьми, так как хотела мальчика, а родила девочку. Получив отказ, женщина сбежала с чужим младенцем.

Украденного новорожденного вынесла в пакете из роддома похитительница
Похитительница беспрепятственно вышла с чужим ребенком в пакете

Женщина похитила ребенка у соседки по палате в ростовском роддоме 25 июля.

Сначала она предложила соседке обменяться детьми, так как очень хотела мальчика, но родила девочку. Тогда, получив отказ и дождавшись ночи, роженица положила чужого малыша в полиэтиленовый пакет и сбежала в неизвестном направлении.

Женщину, похитившую ребенка уже задержали полицейские. Она успела доехать до села Яшалты, что в Калмыкии. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов.

Ребенка в скором времени вернут родителям. Его жизни ничего не угрожает.

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