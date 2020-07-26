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Судить Фургала открыто и в Хабаровске считает разумным врио губернатора Дегтярев

13:14 26.07.2020 Фото: ГД
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По его словам, если у следствия есть неопровержимые доказательства виновности экс-главы региона, «люди должны узнать».

Судить Фургала открыто и в Хабаровске считает разумным врио губернатора Дегтярев
Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Фургала), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что считает разумными требования судить Фургала в Хабаровске. «Требования хабаровчан разумны, его [решение о месте проведения суда] будет, сами понимаете, принимать судебное руководство — не Дегтярев», — добавил врио губернатора.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

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От редакции

Суд будет открытым?

Аноним, 26 июля 2020 13:22
Кто же послушает? Дело Фургала политическое.
Аноним, 26 июля 2020 13:52
дана команда из Кремля поддержать суд в Хабаровске,кремль думает как малыми потерями слить уголовное дело Фургала,не удивлюсь если его переквалифицируют в более мягкую статью.

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