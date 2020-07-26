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COVID-19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них — дети

13:28 26.07.2020 Фото: pixnio.com
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Подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у 160 бердчан. Выздоровели 144 горожан за весь период пандемии. Тестов на коронавирус взяли 18 за сутки — ждут результата.

COVID 19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них дети
+4 зараженных COVID-19 за сутки приблизили Бердск к круглой цифре 160 больных на 26 июля 2020
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них дети

200 жертв коронавируса: Скончались двое мужчин 43 и 45 лет и две женщины 73 и 74 лет за сутки на 26 июля в Новосибирской областиCOVID-19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них — детиЕщё 1797 новостей

По данным оперативного штаба, на 26 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 172 жителя города, из них 35 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 168 человек. Самообратившихся граждан 4.

Выздоровевших и выписанных — 144 за весь период пандемии. Тестов взято 18 за сутки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За последние сутки выявлено в Бердске 4 новых пациента с положительным COVID 19. Всего в городе официально зарегистрировано 160 случаев коронавирусной инфекции.

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