COVID-19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них — дети

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По данным оперативного штаба, на 26 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 172 жителя города, из них 35 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 168 человек. Самообратившихся граждан 4.
Выздоровевших и выписанных — 144 за весь период пандемии. Тестов взято 18 за сутки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
За последние сутки выявлено в Бердске 4 новых пациента с положительным COVID 19. Всего в городе официально зарегистрировано 160 случаев коронавирусной инфекции.