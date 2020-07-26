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Безработным россиянам даст на пособия 20 млрд рублей Мишустин

13:44 26.07.2020 Фото: pixabay.com
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Глава кабмина напомнил, что пособие по безработицы повысили из-за коронавируса. А в пандемию число потерявших работу в России выросло в 3,5 раза.

Безработным россиянам даст на пособия 20 млрд рублей Мишустин
Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Мишустин также подчеркнул особую важность своевременного получения россиянами положенных им средств.

22 июля Мишустин, представляя ежегодный доклад правительства в Госдуме, заявил, что количество безработных россиян, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза.

По его словам, это связано с распространением коронавирусной инфекции, которое сильно изменило рынок труда.

23 июня президент России Владимир Путин поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. По его мнению, в стране есть необходимые ресурсы и возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику и выйти на траекторию роста.

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