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Ребенка на поводке выгуливала мать. Соцсети взорвались

14:19 26.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Женщина из Кургана пояснила, что использовала браслет безопасности, чтобы удерживать 8-летнего сына-аутиста. Одновременно она вела страдающего болезнью Альцгеймера старика.

Ребенка на поводке выгуливала мать. Соцсети взорвались
Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка «на поводке»

В Кургане местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом, пишет портал «45.ru».

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина вела ребенка при помощи удерживающего устройства. Автор ролика заявила, что женщина якобы гуляла с мальчиком «на поводке». Видео вызвало обсуждения среди пользователей.

Женщина рассказала, что в момент, когда она шла с пожилым мужчиной и мальчиком и ее сняли на видео, семья ходила за водой и возвращалась домой. По ее словам, у полуслепого пенсионера тяжелая форма болезни Альцгеймера. Ребенок же не может говорить, не понимает, когда к нему обращаются, не осознает опасности.

«Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное», — отметила собеседница.

Она объяснила, что далеко не все водители способны понять, что нормально выглядящий ребенок может выскочить на машину.

«Это вынужденная безопасность», — подчеркнула женщина.

Жительница Кургана заключила, что у детей с расстройствами аутистического спектра низкая социальная привязанность к близким и родителям, они практически не воспринимают авторитет взрослых.

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От редакции

Несчастная женщина?

Аноним, 26 июля 2020 14:27
Как удобно и безопасно,так и надо делать

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