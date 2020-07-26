26.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин принял парад боевых корабли на Кронштадтском рейде в День ВМФ

14:36 26.07.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Всего в параде участвуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также 41 единица авиатехники.

Путин принял парад боевых корабли на Кронштадтском рейде в День ВМФ
Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде

Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, передает РИА Новости.

«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота», — сказал глава государства, обращаясь к экипажам.

Смотреть парад президент будет с центральной трибуны, где также находятся ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы.

Главный военно-морской парад по традиции проходит в Санкт-Петербурге. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, возглавил первый российский линейный корабль XVIII века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Всего в параде участвуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев» и корвет «Стойкий». В воздушной части примет участие 41 единица авиатехники: стребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М, а также многое другое.

Помимо Петербурга, парады в День Военно-морского флота состоятся в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске. В некоторых регионах они пройдут в условиях частичных карантинных ограничений из-за коронавируса.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Россия гордится флотом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин принял парад боевых корабли на Кронштадтском рейде в День ВМФ
14:36 26-07-2020
Путин принял парад боевых корабли на Кронштадтском рейде в День ВМФ
Ребенка на поводке выгуливала мать. Соцсети взорвались 1
14:19 26-07-2020
Ребенка на поводке выгуливала мать. Соцсети взорвались
Бердск200 жертв коронавируса: Скончались двое мужчин 43 и 45 лет и две женщины 73 и 74 лет за сутки на 26 июля в Новосибирской области
14:06 26-07-2020
200 жертв коронавируса: Скончались двое мужчин 43 и 45 лет и две женщины 73 и 74 лет за сутки на 26 июля в Новосибирской области
БердскПриплыл труп многодетной матери к берегу парка "Ремикс" в Бердске
13:53 26-07-2020
Приплыл труп многодетной матери к берегу парка
Безработным россиянам даст на пособия 20 млрд рублей Мишустин
13:44 26-07-2020
Безработным россиянам даст на пособия 20 млрд рублей Мишустин
БердскCOVID-19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них - дети
13:28 26-07-2020
COVID-19 подозревают у 172 жителей Бердска на 26 июля. 35 из них - дети
Судить Фургала открыто и в Хабаровске считает разумным врио губернатора Дегтярев 2
13:14 26-07-2020
Судить Фургала открыто и в Хабаровске считает разумным врио губернатора Дегтярев
Рекорд: € 400 000 получила Алла Пугачева за выступление. Это самый большой гонорар в России
13:12 26-07-2020
Рекорд: € 400 000 получила Алла Пугачева за выступление. Это самый большой гонорар в России
Украденного новорожденного вынесла в пакете из роддома похитительница
13:06 26-07-2020
Украденного новорожденного вынесла в пакете из роддома похитительница
БердскКовид прет: 109 новых зараженных выявили за сутки на 26 июля в Новосибирской области. Всего 8826 больных коронавирусом
12:54 26-07-2020
Ковид прет: 109 новых зараженных выявили за сутки на 26 июля в Новосибирской области. Всего 8826 больных коронавирусом