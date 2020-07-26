Путин принял парад боевых корабли на Кронштадтском рейде в День ВМФ

Всего в параде участвуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также 41 единица авиатехники.

Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде

Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, передает РИА Новости.

«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота», — сказал глава государства, обращаясь к экипажам.

Смотреть парад президент будет с центральной трибуны, где также находятся ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы.

Главный военно-морской парад по традиции проходит в Санкт-Петербурге. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, возглавил первый российский линейный корабль XVIII века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Всего в параде участвуют 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев» и корвет «Стойкий». В воздушной части примет участие 41 единица авиатехники: стребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М, а также многое другое.

Помимо Петербурга, парады в День Военно-морского флота состоятся в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Каспийске. В некоторых регионах они пройдут в условиях частичных карантинных ограничений из-за коронавируса.