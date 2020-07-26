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Как работает «Молочная кухня» для малышей в коронавирус в Новосибирске?

14:46 26.07.2020 Фото: Минздрава НСО
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Льготное питание получают дети до 2 лет из малоимущих, многодетных и приемных семей, а также дети ВИЧ-положительных матерей, дети-инвалиды и дети до 3 лет, если есть медицинские показания.

Как работает Молочная кухня для малышей в коронавирус в Новосибирске?
Новые продукты, новые машины, новые принципы: как работает «Молочная кухня» во время пандемии

Несмотря на эпидемию коронавируса, «Молочная кухня» продолжает не только без перебоев обеспечивать 5,5 тысяч детей льготным питанием. На предприятии разработали йогурты с новыми вкусами, приобрели два автомобиля-рефрижератора для доставки продукции и перешли на дистанционную выписку рецептов.

На Петухова, 16 расположен один из 14 пунктов выдачи детского питания и производственный цех. Директор «Молочной кухни» Ксения Франк показывает, как здесь делают кефир, ряженку, творожок и йогурты с разными вкусами. 300 тысяч баночек в месяц. Только качественное натуральное сырье и строгое соблюдение технических норм.

Сырое молоко, которое получают напрямую от производителя, обязательно проверяют – не разбавили ли водой, не добавили ли сухого молока. Закваски тоже натуральные, от отечественных производителей. Перед фасовкой каждую баночку дополнительно обеззараживают ультрафиолетом.

Когда началась пандемия коронавируса, «Молочная кухня» очень быстро, буквально за несколько дней, перешла на новый режим. В каждом из 14 пунктов выдачи установили защитные экраны, нанесли разметку для соблюдения дистанции. Посетителям, у кого нет своей, выдают одноразовую маску. За здоровьем сотрудников строго следят, весь коллектив протестировали на антитела к коронавирусу. Но, самое главное, рецепты на льготное детское питание теперь выдают дистанционно, за ними родителям не нужно идти в поликлинику. Количество льготных рецептов с начала года выросло на 14%.

Льготное питание получают дети до двух лет из малоимущих, многодетных и приемных семей; из семей, где только один родитель; а также дети ВИЧ-положительных матерей, дети-инвалиды и дети до трех лет, если есть медицинские показания. Таких клиентов у «Молочной кухни» больше 5,5 тысяч. Ежемесячно им выдают 11 тонн сухого питания и свежайшую молочную продукцию собственного производства.

«Самая многочисленная категория среди получающих льготное питание – многодетные и малоимущие семьи, причем, если раньше в структуре преобладали малоимущие, то теперь больше всего именно многодетных», – отмечает Ксения Франк.

Творог, йогурты, кефир, ряженку с удовольствием едят и взрослые, все продукты можно купить здесь же, в пунктах выдачи или в супермаркетах Новосибирска. «Молочная кухня» постоянно расширяет линейку. На прошлой неделе начали выпускать йогурт с высоким содержанием белка – 10 граммов в одной порции. В августе появятся йогурты с черешней и брусникой.

Для доставки продукции «Молочная кухня» обновила автопарк. Две полуторатонные ГАЗели купили в июне этого года, сообщили в минздраве Новосибирской области.

Как работает Молочная кухня для малышей в коронавирус в Новосибирске?

Как работает Молочная кухня для малышей в коронавирус в Новосибирске?

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