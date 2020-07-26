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Дегтярев удивился: за доллары покупает сахалинский газ Хабаровский край

15:11 26.07.2020 Фото: Правительства ХК
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Как выяснилось, голубое топливо добывает американская компания Exxon Neftegas. Врио губернатора заявил, что даже представить себе не мог, «что это возможно в 2020 году в России».

Дегтярев удивился: за доллары покупает сахалинский газ Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.

«Американский газ законтрактован в долларах до 2025 года. Честно скажу, я этого не знал, и я нахожусь в таком нокдауне из-за этой информации. У меня не было даже представления, что такое еще возможно в 2020 году в России», ― цитирует его «РИА Новости».

Дегтярев отметил, что этот вопрос обсуждался с главой Минэнерго России Александром Новаком в ходе его визита в Хабаровск 24 июля. Также врио губернатора подчеркнул, что к 2025 году «Газпром» переходит на снабжение российских ТЭЦ и мощностей, что означает, что будет использоваться российский газ, закупаемый в рублях» по нормальным ценам».

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия. 21 июля Дегтярева представили региональному правительству.

Проект «Сахалин-1» реализуется посредством соглашения о разделе продукции, где оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, еще 20% у «Роснефти», у японской Sodeco ― 30% и у индийской ONGC ― 20%. Хабаровский край приобретает газ с этого проекта с 2005 года.

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От редакции

Что еще удивит врио губернатора?

Аноним, 26 июля 2020 16:39
НВР:
Вор вора удивил
Аноним, 26 июля 2020 16:55
Побросает сейчас словечек мол я свой пацаны хабаровчане, а потом переобуется в воздухе

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