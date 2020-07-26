Умер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020

Бердские моряки снова встретились у памятного камня, вспомнили погибших. Но их полку прибыло: в вахтенный журнал внесли новые имена, в том числе студента Морской академии Вячеслава Доценко. Смотрите видео.

Евгений Хренов (его фото — слева) ушел из жизни после Дня ВМФ-2019

Уходят из жизни бердские моряки. И все больше траурных фотографий появляется на памятном камне, установленном в честь моряков, павших и живых, в городском парке Бердска. В День ВМФ в 2020 году, 26 июля, фото в черной рамке Евгения Хренова увидели все, пришедшие на праздник.

Он скончался скоропостижно совсем молодым. Евгений Хренов служил в морской пехоте во Владивостоке. Годом раньше на памятном камне появилась фотография Виктора Кришталя, который стал родоначальником бердского морского братства, инициатором установки памятника на аллее городского парка. Сюда уже 16 лет в последнее воскресенья июля приходят моряки, невзирая на погоду и эпидемии.

Встречи, объятья, воспоминания, перекличка флотов, вынос флага, минута молчания в строю, награждения, возложение цветов — почти все, как всегда. Не было лишь торжественного марша. Праздничный сбор решили сократить из-за коронавируса. Но не собраться моряки не могли. И власть разрешила.

-Чтобы не было анархии, движение нужно возглавить. Моряки все равно будут праздновать. Но лучше организованно, с соблюдением дисциплины, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» организатор торжеств капитан третьего ранга Вадим Назимов.

Его мама Вера Александровна со стороны наблюдала за парадом и утирала слезы:

-Я от радости и волнения плачу. Так все трогательно, торжественно…

После возложения цветов к памятному камню морякам Назимов попросил «товарищей моряков» записаться в вахтенный журнал — тех, кто еще не стоит на учете в бердском морском братстве. Выстроилась очередь. Среди новеньких были приехавшие недавно в Бердск, отслужившие только что на флоте, а также жители Искитима. Они приехали в Бердск на нескольких машинах, «потому что нет искитимского объединения моряков».

Вписали в вахтенный журнал и студента второго курса Морской академии (институт инженеров водного транспорта) Вячеслава Доценко.

-Я хочу во Владивосток поехать, служить на флоте, — поделился мечтой с «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Андреевич, как он сам себя назвал.

Вячеслав Доценко — новичок в бердском морском братстве

День ВМФ-2020

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова

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День ВМФ-2020

День ВМФ-2020